Руководители
Арефьев Анатолий Владимирович
Заместитель генерального директора по розничным продажам
Бовин Алексей Александрович
Руководитель службы информационных технологий
Суслова Марина Леонтьевна
Руководитель отдела обучения
Гришаева Юлия Равильевна
Руководитель отдела управления персоналом
Иванов Владимир Александрович
Руководитель отдела электронной торговли
Косушкин Максим Павлович
Руководитель отдела продаж корпоративным клиентам
Барбашов Иван Андреевич
Заместитель директора по открытию филиалов
Бисерова Екатерина Викторовна
Заместитель директора по развитию розничной сети
Титаренко Данил Вячеславович
Руководитель розничных продаж (территория Центр)
Мотлохова Марина Юрьевна
Руководитель розничных продаж (территория Север)
Костылев Егор Владимирович
Руководитель розничных продаж (территория Юг)
Нечесанов Юрий Николаевич
Руководитель транспортной службы
Голубев Алексей Александрович
Руководитель отдела управления ассортиментом
Москалева Яна Моровна
Главный бухгалтер
Леткова Елена Леонидовна
Руководитель отдела маркетинга и рекламы
Шарова Яна Станиславовна
Начальник юридического отдела
Митрофанова Ольга Борисовна
Руководитель коммерческого отдела