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Инструмент и техника Defort в Москве

Найден 1 товар
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  • Отвертка DS-36N-Lt аккумул.
    Нет в наличии
    5.0
    Отвертка DS-36N-Lt аккумул.
    Макс. крутящий момент, Нм: 2
    Тип аккумулятора инструмента: Li-ion
    Емкость аккумулятора, Ач: 0.6
    Обороты: 180 об/мин
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