Москва
Магазины
8 800 555 69 73
Статус заказа
Оплатить заказ
Сервис и запчасти
8 800 555 59 38
Оплата и получение
Сеть центров
инструмента
и техники
Каталог товаров
Личный кабинет
Искать в Бигам ...
Город
Москва
Войти в личный кабинет
Акции
Каталог товаров
Магазины
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Статус заказа
Оплата заказа
Оплата
Получение
Гарантии
Возврат
Отправить сообщение
Контакты
О компании
Каталог товаров
Акции
Бренды
Сервис
Компаниям
Главная
Бренды
Конкорд
Бренды
Инструмент и техника Конкорд в Москве
Найдено 11 товаров
Электрика и свет
Кабели, шнуры, провода
Кабели
Электрика и свет
Кабели, шнуры, провода
Кабели
Сортировать по:
По популярности
По рейтингу
Сначала дороже
Сначала дешевле
По популярности
По популярности
По рейтингу
Сначала дороже
Сначала дешевле
2 400 ₽
5.0
Сварочный кабель КГ-16 (10 м)
160 А
Макс. ток, А: 160
Количество жил, шт: 1
Сечение жилы кабеля, мм²: 16
В сравнение
В избранное
В корзину
150 ₽
5.0
Кабель Конкорд КГ 7422 (3 жилы 2,5 кв. мм, 1 жила 1,5 кв. мм)
Количество жил, шт: 4
В сравнение
В избранное
В корзину
3 700 ₽
5.0
Сварочный кабель КГ-25 (10 м)
220 А
Макс. ток, А: 220
Количество жил, шт: 1
Сечение жилы кабеля, мм²: 25
В сравнение
В избранное
В корзину
105 ₽
5.0
Кабель Конкорд 7471 КГ
Количество жил, шт: 4
В сравнение
В избранное
В корзину
95 ₽
5.0
Кабель КГ 3х1.5
Количество жил, шт: 3
В сравнение
В избранное
В корзину
60 ₽
5.0
Кабель Конкорд 7409 КГтп (2 жилы, 1,5 кв. мм)
Количество жил, шт: 2
Сечение жилы кабеля, мм²: 1.5
В сравнение
В избранное
В корзину
130 ₽
5.0
Кабель КГ 3х2.5
Количество жил, шт: 3
Сечение жилы кабеля, мм²: 2.5
В сравнение
В избранное
В корзину
4 500 ₽
5.0
Сварочный кабель КГ-35 (10 м)
350 А
Макс. ток, А: 350
Количество жил, шт: 1
Сечение жилы кабеля, мм²: 35
В сравнение
В избранное
В корзину
900 ₽
5.0
Кабель Конкорд 7467 КГ (2 жилы, 2,5 кв. мм, 10 м)
Количество жил, шт: 2
Сечение жилы кабеля, мм²: 2.5
В сравнение
В избранное
В корзину
1 800 ₽
5.0
Кабель Конкорд КГ 7468 (2 жилы, 4 кв. мм, 10 м)
Количество жил, шт: 2
Сечение жилы кабеля, мм²: 4
В сравнение
В избранное
В корзину
Нет в наличии
5.0
Сварочный кабель КГ-50
500 А
Макс. ток, А: 500
Количество жил, шт: 1
Сечение жилы кабеля, мм²: 50
В сравнение
В избранное
Смотреть