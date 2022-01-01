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Инструмент и техника Optima в Москве
Найдено 2 товара
Сварочное оборудование
Комплектующие для сварочного оборудования
Комплектующие для ручной дуговой сварки MMA
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Средства индивидуальной защиты
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Спилковые перчатки
Сварочное оборудование
Комплектующие для сварочного оборудования
Комплектующие для ручной дуговой сварки MMA
Электроды
Электроды вольфрамовые
Средства индивидуальной защиты
Спецодежда
Перчатки
Рабочие перчатки
Спилковые перчатки
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Нет в наличии
5.0
Перчатки Optima HANDY, спилковые комбинированные (пара)
хлопок, спилок, 10/XL
Тип: рабочие перчатки
Материал: хлопок, спилок
Цвет: серый, зеленый
Утепленные: Нет
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Нет в наличии
5.0
Вольфрамовый электрод WZ-8 3.2мм
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