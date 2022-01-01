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Инструмент и техника Pentek в Москве
Найдено 2 товара
Водоснабжение, сантехника и отопление
Водоснабжение
Фильтры для воды
Картриджи для фильтров
Картриджи для магистральных фильтров
Водоснабжение, сантехника и отопление
Водоснабжение
Фильтры для воды
Картриджи для фильтров
Картриджи для магистральных фильтров
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Нет в наличии
5.0
Полипропиленовый нитевой картридж механической очистки Pentek 100 мкм, высота 10"
Картриджей в комплекте, шт: 1
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Нет в наличии
Картридж Pentek ЕР 20-ВВ, ВВ20" пресованный активиров. уголь
BB 20
Картриджей в комплекте, шт: 1
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