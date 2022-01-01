Москва
Магазины
8 800 555 69 73
Статус заказа
Оплатить заказ
Сервис и запчасти
8 800 555 59 38
Оплата и получение
Сеть центров
инструмента
и техники
Каталог товаров
Личный кабинет
Искать в Бигам ...
Город
Москва
Войти в личный кабинет
Акции
Каталог товаров
Магазины
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Статус заказа
Оплата заказа
Оплата
Получение
Гарантии
Возврат
Отправить сообщение
Контакты
О компании
Каталог товаров
Акции
Бренды
Сервис
Компаниям
Главная
Бренды
POELSAN
Бренды
Инструмент и техника POELSAN
Найдено 3 товара
Водоснабжение, сантехника и отопление
Инженерная сантехника
Арматура трубопроводная
Арматура запорная
Шаровые краны
Шаровые краны на ПНД трубу
Полипропиленовые шаровые краны
Водоснабжение, сантехника и отопление
Инженерная сантехника
Арматура трубопроводная
Арматура запорная
Шаровые краны
Шаровые краны на ПНД трубу
Полипропиленовые шаровые краны
Сортировать по:
По популярности
По рейтингу
Сначала дороже
Сначала дешевле
По популярности
По популярности
По рейтингу
Сначала дороже
Сначала дешевле
Нет в наличии
Кран шаровой муфта/вн.р. TR-PN 32x1", PN-99433
Тип арматуры: шаровой кран
В сравнение
В избранное
Смотреть
Нет в наличии
Кран муфта/нар.р. POELSAN 40х1" PN-99234
Тип арматуры: шаровой кран
В сравнение
В избранное
Смотреть
Нет в наличии
5.0
Шаровой кран Poelsan PN-99443 (муфта/внутренняя резьба, 40x1)
Тип арматуры: шаровой кран
В сравнение
В избранное
Смотреть