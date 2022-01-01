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Найдено 5 товаров
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585 ₽
Головка рукавная соединительная ТДР ГР-25 А, алюминий
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370 ₽
4.0
Рукав сварочный TIG ГОСТ 18698-79 газ 18х1.0 МПа
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130 ₽
5.0
Рукав сварочный TIG КЛБ ГОСТ 9356-75, 9 мм
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480 ₽
5.0
Рукав сварочный TIG ГОСТ 18698-79, 20х1.0 МПа
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Нет в наличии
5.0
Рукав 25х10 ГОСТ 5398-76 1МПа, всасывающий, 10 м
10 м, Ø 25 мм
Длина рукава, м: 10
Диаметр, дюйм: 1
Диаметр головки, мм: 25
Вес, кг: 12
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