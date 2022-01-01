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Инструмент и техника Техгаз в Москве
Найдено 10000 товаров
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1 500 ₽
1 980 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Zitrek Green 16.8-Li-ion 063-4040 (1,5 Ач, напряжение аккумулятора 16,8 В)
Патрон инструмента 10 мм
1350 оборотов/мин
Макс. диаметр сверления дерева 18 мм
Тип аккумулятора Li-ion
Аккумуляторов 2
-480 ₽
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22 990 ₽
23 690 ₽
5.0
Бензиновый генератор Huter DY4000L, ручной запуск
Вес: 42.4 кг
Напряжение: 220 В
Мощность: 3.3 кВт
Объем бака для топлива: 15
Тип двигателя: 4-х тактный
-700 ₽
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5 300 ₽
5 980 ₽
4.6
Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43
42.7 см³, леска, нож, 4.1 л.с.
Двигатель 42.7 куб.см
Ширина скашивания, см: 44
Вес, кг: 8.94
Тактность двигателя: двухтактный
Мощность 4.1 л.с.
-680 ₽
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45 200 ₽
Котел газовый Baxi ECO Nova 24F
192 м²
Площадь обогрева, кв.м: 192
Число контуров: двухконтурный
Тип камеры сгорания: закрытая
Способ установки: настенный
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4 900 ₽
6 260 ₽
5.0
Погружной скважинный насос Belamos 3SP60/1.8
7.5 кг, IP X8, 545x75
Высота подъема, м
Мощность, Вт: 600
Производительность, л/мин: 30
Тип насоса: скважинный
Глубина погружения: 15 м
-1 360 ₽
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9 559 ₽
11 870 ₽
4.3
Перфоратор Makita HR 2470 (патрон SDS-Plus, мощность 780 Вт, сверление с ударом, 2.4 Дж, вес 2.8 кг, кейс)
Количество режимов: 3
Макс. диаметр сверления 65 мм
Число оборотов/мин 1100
-2 311 ₽
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6 290 ₽
7 990 ₽
4.5
Бензиновый триммер Huter GGT-443TX 900/70/2/61
леска, нож, 2 л.с.
Ширина скашивания, см: 46
Вес, кг: 9
Тактность двигателя: двухтактный
Мощность 2 л.с.
-1 700 ₽
Выгодный комплект
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3 449 ₽
3 610 ₽
5.0
Угловая шлифмашина Bosch GWS 700 0.601.3A3.0R0 (710 вт, диаметр диска 115 мм, коробка, защита от включения)
-161 ₽
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66 190 ₽
71 520 ₽
4.8
Газовый котел Baxi ECO FOUR 24 F
240 м²
Площадь обогрева, кв.м: 240
Число контуров: двухконтурный
Тип камеры сгорания: закрытая
Способ установки: настенный
-5 330 ₽
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1 395 ₽
2 000 ₽
5.0
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 063-4096 (1,5 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)
Патрон инструмента 10 мм
1500 оборотов/мин
Макс. диаметр сверления дерева 25 мм
Тип аккумулятора Li-ion
Аккумуляторов 1
-605 ₽
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52 990 ₽
56 560 ₽
Газовый котел Baxi ECO-4s 24F
Число контуров: двухконтурный
Тип камеры сгорания: закрытая
Способ установки: настенный
-3 570 ₽
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1 090 ₽
4.2
Счетчик воды Бетар СГВ-15
1/2"
Импульсный выход: Нет
Макс. расход, м³/ч: 3
Персональная скидка
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4 690 ₽
5 287 ₽
4.7
Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190К (MMA), вес 3,55кг
-597 ₽
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900 ₽
1 620 ₽
5.0
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Zitrek Green 12-Li-ion 063-4041 (аккумулятор + ЗУ, 25 Нм)
Патрон инструмента 10 мм
1300 оборотов/мин
Макс. диаметр сверления дерева 16 мм
Тип аккумулятора Li-ion
Аккумуляторов 1
-720 ₽
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33 690 ₽
39 640 ₽
Снегоуборщик бензиновый PATRIOT PS 601-X
7 л.с.
Вес: 70 кг
Двигатель: бензиновый
Ширина захвата: 66 см
Мощность: 7 л.с.
-5 950 ₽
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14 390 ₽
16 699 ₽
3.8
Электрическая торцовочная пила Metabo KS 216 M Lasercut 619216000 (комбинированная)
Мощность 1100 Вт
Диаметр диска 216 мм
Макс. глубина пропила под углом 90°: 60 мм
Вес 9.4 кг
-2 309 ₽
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6 443 ₽
6 445 ₽
3.8
Бензиновый триммер Patriot PT 443
43 см³, леска, нож, 2.5 л.с.
Двигатель 43 куб.см
Ширина скашивания, см: 44
Вес, кг: 6.9
Тактность двигателя: двухтактный
Мощность 2.5 л.с.
-2 ₽
Персональная скидка
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8 399 ₽
8 400 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600080500 (емкость аккумулятора 2 Ач)
Патрон инструмента 10 мм
1400 оборотов/мин
Макс. диаметр сверления дерева 18 мм
Тип аккумулятора Li-ion
Аккумуляторов 2
-1 ₽
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2 890 ₽
4.1
Электрический конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000
Персональная скидка
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8 899 ₽
8 980 ₽
4.7
Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
52 см³, леска, нож, 3 л.с.
Двигатель 52 куб.см
Ширина скашивания, см: 46
Вес, кг: 7
Тактность двигателя: двухтактный
Мощность 3 л.с.
-81 ₽
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4 890 ₽
6 980 ₽
Сетевая болгарка Makita GA5030 (мощность инструмента 720 вт, диаметр диска 125 мм, набор принадлежностей)
-2 090 ₽
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1 790 ₽
4.0
Электрическая тепловая пушка Ballu BKN-3
Персональная скидка
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35 990 ₽
42 990 ₽
5.0
Мотоблок Ока МБ-1Д1(2)М10А 005.45.0100-96
7 л.с., 75 кг, 170 см³
Мощность 7 л. с.
Ширина вспашки 700 мм
Двигатель: 4-х тактный
Скорости: 2 вперед / 2 назад
-7 000 ₽
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12 100 ₽
4.1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF457DWE (ручная, тип аккумулятора li-ion)
Патрон инструмента 13 мм
1400 оборотов/мин
Макс. диаметр сверления дерева 36 мм
Тип аккумулятора Li-ion
Аккумуляторов 2
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