Аккумуляторные цепные пилы
Найдено: 29 товаров
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- 35 990 ₽11 м/с, 3.1 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 3.1
- 13 420 ₽13 990 ₽4 м/с, 3.15 кгДлина шины, см: 25Вес, кг: 3.15Напряжение аккумулятора, В: 24
- -570 ₽
- Персональная скидка
- 29 390 ₽29 990 ₽15 м/с, 4.8 кгДлина шины, см: 40Вес, кг: 4.8Напряжение аккумулятора, В: 54
- -600 ₽
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- 16 990 ₽7 м/с, 2.6 кгДлина шины, см: 30.5Вес, кг: 2.6Напряжение аккумулятора, В: 24
- Персональная скидка
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- 17 990 ₽8 м/с, 1.2 кгДлина шины, см: 10Вес, кг: 1.2Напряжение аккумулятора, В: 10.8
- 23 900 ₽Аккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z, 36 В, шина-30 см в комплекте аккум.632G12-2 шт + зарядное уст-во 630793-1-1 шт.8 м/с, 4.1 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 4.1Напряжение аккумулятора, В: 18
- 30 899 ₽33 990 ₽11 м/с, 3 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 3Напряжение аккумулятора, В: 36
- -3 091 ₽
- Персональная скидка
- 12 550 ₽13 490 ₽4 м/с, 3.65 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 3.65Напряжение аккумулятора, В: 40
- -940 ₽
- Персональная скидка
- 41 609 ₽48 990 ₽15 м/с, 3 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 3Напряжение аккумулятора, В: 36
- -7 381 ₽
- Персональная скидка
- 19 500 ₽8 м/с, 1.2 кгДлина шины, см: 10Вес, кг: 1.2Напряжение аккумулятора, В: 10.8
- 35 990 ₽14 м/с, 3 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 3Напряжение аккумулятора, В: 36
- 40 990 ₽14 м/с, 3 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 3Напряжение аккумулятора, В: 36
- 59 990 ₽2.9 кгДлина шины, см: 35Вес, кг: 2.9Напряжение аккумулятора, В: 36
- Нет в наличии20 м/с, 4.7 кгДлина шины, см: 35Вес, кг: 4.7Напряжение аккумулятора, В: 18
- Нет в наличии10 м/с, 5.4 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 5.4Напряжение аккумулятора, В: 40
- Нет в наличии4 м/с, 3.65 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 3.65Напряжение аккумулятора, В: 40
- Нет в наличии19 м/с, 6.865 кгДлина шины, см: 40Вес, кг: 6.865Напряжение аккумулятора, В: 36
- Нет в наличии4 м/с, 3.9 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 3.9Напряжение аккумулятора, В: 40
- Нет в наличии8 м/с, 4.1 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 4.1Напряжение аккумулятора, В: 18
- Нет в наличии1.1 кгДлина шины, см: 6.5Вес, кг: 1.1Напряжение аккумулятора, В: 18
- Нет в наличии20 м/с, 3 кгДлина шины, см: 35Вес, кг: 3Напряжение аккумулятора, В: 36
- Нет в наличии6 м/с, 3.4 кгДлина шины, см: 25.4Вес, кг: 3.4Напряжение аккумулятора, В: 20
- Нет в наличии20 м/с, 4.7 кгДлина шины, см: 35Вес, кг: 4.7Напряжение аккумулятора, В: 18
- Нет в наличии4 м/с, 3.65 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 3.65Напряжение аккумулятора, В: 18
- Нет в наличии11 м/с, 2.5 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 2.5Напряжение аккумулятора, В: 36
- Нет в наличии20 м/с, 5 кгДлина шины, см: 35Вес, кг: 5Напряжение аккумулятора, В: 18
- Нет в наличииАккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z, 36В, в комплекте аккум.632G12-3-2шт + зарядное уст-во 630881-4-1шт.8 м/с, 4.1 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 4.1Напряжение аккумулятора, В: 18
- Нет в наличии14 м/с, 2 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 2Напряжение аккумулятора, В: 36
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аккумуляторные цепные пилы в городе Ярославль по цене от 6490 до 99999 рублей. В наличии более 29 наименований. Аккумуляторные цепные пилы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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