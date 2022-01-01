Аккумуляторные цепные пилы

В этом разделе представлены электрические пилы с питанием двигателя от АКБ. Среди множества товаров можно выбрать модель от конкретного производителя (Patriot, Greenworks, Bosch), по скорости вращения, весу, размеру шины (от 2 до 16 дюймов), с бесключевой системой натяжения пильной цепи.

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