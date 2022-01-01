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Электрические гайковерты

Аккумуляторные гайковерты

Найдено: 45 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аккумуляторные гайковерты в городе Ярославль по цене от 2507 до 53899 рублей. В наличии более 45 наименований. Аккумуляторные гайковерты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Электрический уд гайковерт Crown CT12018 (частота 2100 оборотов/мин)
7 290 ₽
Электрический уд гайковерт Crown CT12018 (частота 2100 оборотов/мин)
Угловой пневматический инструмент для откручивания гаек Fubag RWC 105 1/2"
6 680 ₽
Угловой пневматический инструмент для откручивания гаек Fubag RWC 105 1/2"
Аккумуляторный уд гайковерт Patriot BR 180Li-1/2 (3000 ударов/мин, вес 2 кг)
11 990 ₽
Аккумуляторный уд гайковерт Patriot BR 180Li-1/2 (3000 ударов/мин, вес 2 кг)
Аккумуляторный шиномонтажный гайковерт 601114890 (3500 ударов/мин, вес 1,1 кг)
10 799 ₽
Аккумуляторный шиномонтажный гайковерт 601114890 (3500 ударов/мин, вес 1,1 кг)
Аккумуляторный гайковерт Интерскол ГАУ-350/18ВЭ (размер крепежа 18 М)
5 058 ₽
Аккумуляторный гайковерт Интерскол ГАУ-350/18ВЭ (размер крепежа 18 М)
Автомобильный винтоверт Milwaukee M12 FID-0 Fuel (подсветка)
19 990 ₽
Автомобильный винтоверт Milwaukee M12 FID-0 Fuel (подсветка)
Аккумуляторный гайковерт Deko DKIS20 (3200 ударов/мин, вес 1,69 кг)
7 551 ₽
Аккумуляторный гайковерт Deko DKIS20 (3200 ударов/мин, вес 1,69 кг)
Аккумуляторный гайковерт Bosch GDR 120-Li (макс 3400 ударов/мин, с фонарем)
5 699 ₽
Аккумуляторный гайковерт Bosch GDR 120-Li (макс 3400 ударов/мин, с фонарем)
Пневматический инструмент для крепления гаек Makita BTW 251 RFE
2 920 ₽
Пневматический инструмент для крепления гаек Makita BTW 251 RFE
Аккумуляторный гайковерт для ремонта авто DeWalt DCF899N (макс 2400 ударов/мин)
32 222 ₽
Аккумуляторный гайковерт для ремонта авто DeWalt DCF899N (макс 2400 ударов/мин)
Аккумуляторный гайковерт для грузового автосервиса Kress KU270.9 (скоростей 2)
8 540 ₽
Аккумуляторный гайковерт для грузового автосервиса Kress KU270.9 (скоростей 2)
Сетевой электрический гайковерт Зубр ГС-300 (2000 оборотов/мин, вес 3,2 кг)
8 960 ₽
Сетевой электрический гайковерт Зубр ГС-300 (2000 оборотов/мин, вес 3,2 кг)
Строительный шуруповерт DeWalt 18 В XR DCF850N-XJ (импульсный, питание от акк)
13 552 ₽
Строительный шуруповерт DeWalt 18 В XR DCF850N-XJ (импульсный, питание от акк)
Электрический гайковерт от розетки Makita TW 0200 (2200 оборотов/мин, вес 2 кг)
18 769 ₽
Электрический гайковерт от розетки Makita TW 0200 (2200 оборотов/мин, вес 2 кг)
Электрический гайковерт Bosch GDS 24 (уд, промышленный, 1260 оборотов/мин)
92 990 ₽
Электрический гайковерт Bosch GDS 24 (уд, промышленный, 1260 оборотов/мин)
Аккумуляторный гайковерт для крепежных работ Makita 6990 DWAE
10 115 ₽
Аккумуляторный гайковерт для крепежных работ Makita 6990 DWAE
Аккумуляторный гайковерт под болты DeWalt DCF 889 M2 (кейс)
31 300 ₽
Аккумуляторный гайковерт под болты DeWalt DCF 889 M2 (кейс)
Аккумуляторный гайковерт для дома Metabo PowerMaxx SSD
6 905 ₽
Аккумуляторный гайковерт для дома Metabo PowerMaxx SSD
Аккумуляторный гайковерт Makita DTW 250 RME (инструмент + ЗУ + АКБ)
20 451 ₽
Аккумуляторный гайковерт Makita DTW 250 RME (инструмент + ЗУ + АКБ)
Ручной аккумуляторный гайковерт Зубр ЗГУА-18-Ли К (светодиодная подсветка)
11 560 ₽
Ручной аккумуляторный гайковерт Зубр ЗГУА-18-Ли К (светодиодная подсветка)
Аккумуляторный автомобильный гайковерт Redverg RD-IW18V
2 507 ₽
Аккумуляторный автомобильный гайковерт Redverg RD-IW18V
Аккумуляторный гайковерт Patriot BR 360UES (инструмент + ЗУ + 2 АКБ)
13 499 ₽
Аккумуляторный гайковерт Patriot BR 360UES (инструмент + ЗУ + 2 АКБ)
Ручной аккумуляторный гайковерт Bosch GDS 250-LI (литиевая батарея)
17 999 ₽
Ручной аккумуляторный гайковерт Bosch GDS 250-LI (литиевая батарея)
Аккумуляторный гайковерт для замены колес Bosch GDR 18V-200 C
23 190 ₽
Аккумуляторный гайковерт для замены колес Bosch GDR 18V-200 C
Аккумуляторный гайковерт для автомобилей Bosch GDX 180-LI (li-ion, под головки и биты)
24 730 ₽
Аккумуляторный гайковерт для автомобилей Bosch GDX 180-LI (li-ion, под головки и биты)
Ручной аккумуляторный гайковерт DeWalt DCF894N-XJ
21 273 ₽
Ручной аккумуляторный гайковерт DeWalt DCF894N-XJ
Аккумуляторный уд гайковерт Makita DTW 285 RME (li-ion АКК, с зарядным устройством)
20 930 ₽
Аккумуляторный уд гайковерт Makita DTW 285 RME (li-ion АКК, с зарядным устройством)
Аккумуляторный гайковерт для ремонта Milwaukee 4933464615
22 490 ₽
Аккумуляторный гайковерт для ремонта Milwaukee 4933464615
Аккумуляторный гайковерт DeWalt DCF901P1-QW (макс частота 3250 ударов/мин)
19 788 ₽
Аккумуляторный гайковерт DeWalt DCF901P1-QW (макс частота 3250 ударов/мин)
Аккумуляторный гайковерт Bosch GDS 250-LI (в наборе инструмент + ЗУ + 2 АКБ)
32 999 ₽
Аккумуляторный гайковерт Bosch GDS 250-LI (в наборе инструмент + ЗУ + 2 АКБ)
Аккумуляторный гайковерт Bosch GDX 18V-200 C (размер крепежа 14 М, с аксессуарами)
41 700 ₽
Аккумуляторный гайковерт Bosch GDX 18V-200 C (размер крепежа 14 М, с аксессуарами)
Аккумуляторный гайковерт Bosch GDX 18V-200 C (размер крепежа 14 М)
22 160 ₽
Аккумуляторный гайковерт Bosch GDX 18V-200 C (размер крепежа 14 М)
Аккумуляторный гайковерт DeWalt DCF899P2SAG-RK + угловая шлифовальная машина
46 705 ₽
Аккумуляторный гайковерт DeWalt DCF899P2SAG-RK + угловая шлифовальная машина
Аккумуляторный гайковерт Stanley SBI201D2K-RU (2700 оборотов/мин, ЗУ)
18 354 ₽
Аккумуляторный гайковерт Stanley SBI201D2K-RU (2700 оборотов/мин, ЗУ)
Ручной аккумуляторный гайковерт Kress KU270.1 (скоростей 2, зарядное устройство)
25 666 ₽
Ручной аккумуляторный гайковерт Kress KU270.1 (скоростей 2, зарядное устройство)
Аккумуляторный гайковерт DeWalt DCF899P2-QW (литий-ионный акк, скоростей 3)
53 899 ₽
Аккумуляторный гайковерт DeWalt DCF899P2-QW (литий-ионный акк, скоростей 3)