Аккумуляторные гайковерты - строительные инструменты, используемые при монтаже/демонтаже расходников (гаек) без использования ключей. Тип питания позволяет выполнять работы в местах без электричества, в отличие от сетевых моделей. В наличии инструмент с разной емкостью аккумулятора и мощностью.

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