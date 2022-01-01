Беспроводные перфораторы пригодятся для строительства и ремонта. Они предназначены для выполнения работ по кирпичу, камню, бетону. Современные модели оснащаются быстросъемным типом патрона (SDS Plus, SDS max), обладают разной ударной силой. Питаются от литий-ионной или никель-кадмиевой батареи.

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