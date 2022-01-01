Аккумуляторные ножницы – современное приспособление для ухода за растениями на даче, в саду, возле дома. Срезать сухие ветки кустарников, стричь крону топиариев и живых изгородей с ними будет легко. Встроенный аккумулятор позволяет обойтись без мешающих проводов и делает инструмент мобильным.

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