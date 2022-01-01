Аккумуляторные садовые ножницы
Найдено: 34 товара
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 2 032 ₽3.6 В, Li-ion, 270х135х90 ммВес, кг: 0.35Длина лезвия, см: 120Емкость аккумулятора, Ач: 1.3Время заряда, мин: 55
- Персональная скидка
-
- 6 990 ₽7.2 В, Li-ionВес, кг: 0.5Длина лезвия, см: 16Толщина реза, мм: 80Емкость аккумулятора, Ач: 2
- 12 640 ₽3.6 В, Li-ionВес, кг: 1.2Длина лезвия, см: 12Емкость аккумулятора, Ач: 1.5Время заряда, мин: 210
- 1 989 ₽2 210 ₽7.2 В, Li-ion, 100х140х325 ммВес, кг: 1.02Длина лезвия, см: 11Емкость аккумулятора, Ач: 1.5Время заряда, мин: 120
- -221 ₽
- Новинка
- 16 190 ₽10.8 В, Li-ion, 329х117х131 ммВес, кг: 1.4Емкость аккумулятора, Ач: 2
- 8 290 ₽Вес, кг: 0.5
- 29 990 ₽36 В, Li-ionВес, кг: 3.2Длина лезвия, см: 45
- Персональная скидка
-
- 6 750 ₽Вес, кг: 1.05
- 12 090 ₽7.2 В, Li-ion, 370х145х145 ммВес, кг: 0.588Длина лезвия, см: 18Толщина реза, мм: 8Емкость аккумулятора, Ач: 2.5
- Персональная скидка
-
- 18 390 ₽10.8 В, Li-ion, 370х145х145 ммВес, кг: 0.66Длина лезвия, см: 18Толщина реза, мм: 8Емкость аккумулятора, Ач: 2.5
- Персональная скидка
-
- 4 490 ₽3.6 В, Li-ion, 325х105х97 ммВес, кг: 0.7Длина лезвия, см: 10Толщина реза, мм: 8Емкость аккумулятора, Ач: 2Время заряда, мин: 4
- Персональная скидка
-
- 4 850 ₽3.6 В, Li-ion, 330х125х197 ммВес, кг: 0.62Длина лезвия, см: 12Толщина реза, мм: 80Емкость аккумулятора, Ач: 2.15Время заряда, мин: 270
- 26 990 ₽36 В, Li-ionДлина лезвия, см: 62Толщина реза, мм: 26
- 41 990 ₽36 В, Li-ionВес, кг: 3.1Длина лезвия, см: 50Толщина реза, мм: 23Время заряда, мин: 40
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аккумуляторные садовые ножницы в городе Ярославль по цене от 1989 до 62290 рублей. В наличии более 34 наименований. Аккумуляторные садовые ножницы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж