Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Кусторезы

Аккумуляторные садовые ножницы

Найдено: 34 товара
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аккумуляторные садовые ножницы в городе Ярославль по цене от 1989 до 62290 рублей. В наличии более 34 наименований. Аккумуляторные садовые ножницы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Ножницы-кусторез с ручкой PATRIOT CSH 372 7,2В
3 791 ₽
Ножницы-кусторез с ручкой PATRIOT CSH 372 7,2В
Электрический кусторез Champion HTE610R
6 800 ₽
Электрический кусторез Champion HTE610R
Аккумуляторные ножницы-кусторезы HUSQVARNA 115iHD45 9670983-01
29 990 ₽
Аккумуляторные ножницы-кусторезы HUSQVARNA 115iHD45 9670983-01
Аккумуляторные ножницы-кусторез PATRIOT CSH 360
2 032 ₽
Аккумуляторные ножницы-кусторез PATRIOT CSH 360
Ножницы аккумуляторные садовые MAKITA UM 600DWAE
16 190 ₽
Ножницы аккумуляторные садовые MAKITA UM 600DWAE
Садовый кусторез MAKITA UH 201DWA, 10.8 В
11 510 ₽
Садовый кусторез MAKITA UH 201DWA, 10.8 В
Электрический кусторез ECHO HC-560
7 930 ₽
Электрический кусторез ECHO HC-560
Аккумуляторные ножницы-кусторезы STIHL HSA 25 45150113510
7 990 ₽
Аккумуляторные ножницы-кусторезы STIHL HSA 25 45150113510
Ножницы-кусторезы аккумуляторные BLACK+DECKER GSL700 KIT-QW 7.2B 1.2 Ач
4 335 ₽
Ножницы-кусторезы аккумуляторные BLACK+DECKER GSL700 KIT-QW 7.2B 1.2 Ач
Аккумуляторные ножницы-кусторезы BLACK+DECKER GSL200 -QW 3.6B 1.1 Ач
2 999 ₽
Аккумуляторные ножницы-кусторезы BLACK+DECKER GSL200 -QW 3.6B 1.1 Ач
Аккумуляторные ножницы-кусторезы GARDENA 08897-20.000.00
9 430 ₽
Аккумуляторные ножницы-кусторезы GARDENA 08897-20.000.00
Ножницы-кусторез аккумуляторные Denzel G411
2 370 ₽
Ножницы-кусторез аккумуляторные Denzel G411
Кусторез KARCHER HGE 18-45 Battery Set 1.444-231
13 890 ₽
Кусторез KARCHER HGE 18-45 Battery Set 1.444-231