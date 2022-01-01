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Шлифовальные машины

Аккумуляторные шлифовальные машины

Найдено 55 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аккумуляторные шлифовальные машины в городе Ярославль по цене от 2234 до 51800 рублей. В наличии более 55 наименований. Аккумуляторные шлифовальные машины можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Строительная УШМ Makita 9069 (диск 230 мм, 5 аксессуаров)
11 110 ₽
Строительная УШМ Makita 9069 (диск 230 мм, 5 аксессуаров)
Строительная УШМ Makita GA9020SF (частота вращения 6600 об/мин, 3 аксессуара)
12 499 ₽
Строительная УШМ Makita GA9020SF (частота вращения 6600 об/мин, 3 аксессуара)
Угловая шлифовальная машина Makita GA5030 (электрическая, кабель 2.5 м)
4 890 ₽
Угловая шлифовальная машина Makita GA5030 (электрическая, кабель 2.5 м)
Строительная УШМ Makita 9069SF (диск 230 мм, 6 аксессуаров)
11 900 ₽
Строительная УШМ Makita 9069SF (диск 230 мм, 6 аксессуаров)
Угловая шлифовальная машина Sturm AG9512P для работы и дома (посадочный 22.2 мм, 6 аксессуаров)
4 209 ₽
Угловая шлифовальная машина Sturm AG9512P для работы и дома (посадочный 22.2 мм, 6 аксессуаров)
Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ (частота вращения 2200 об/мин)
8 805 ₽
Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ (частота вращения 2200 об/мин)
Электрическая УШМ Makita 9558HN (частота вращения 11000 об/мин, ключ)
6 410 ₽
Электрическая УШМ Makita 9558HN (частота вращения 11000 об/мин, ключ)
Станок для мебели Энкор "Корвет-51"
11 100 ₽
Станок для мебели Энкор "Корвет-51"
Вибрационный пневматический инструмент Sumake ST-7718
5 410 ₽
Вибрационный пневматический инструмент Sumake ST-7718
Полировальная машина Makita SA 7000 C (диаметр 180 мм)
16 019 ₽
Полировальная машина Makita SA 7000 C (диаметр 180 мм)
Электрическая мини УШМ Bosch GWS 660 для дома (ключ)
3 580 ₽
Электрическая мини УШМ Bosch GWS 660 для дома (ключ)
УШМ для ремонта Makita GA4530 (посадочный диаметр 22.2 мм)
4 519 ₽
УШМ для ремонта Makita GA4530 (посадочный диаметр 22.2 мм)
Угловая шлифовальная машина Stanley STGS9125 для работы и дома (900 вт)
2 596 ₽
Угловая шлифовальная машина Stanley STGS9125 для работы и дома (900 вт)
Угловая шлифовальная машина Patriot AG 122 (круги 125 мм)
4 190 ₽
Угловая шлифовальная машина Patriot AG 122 (круги 125 мм)
Угловая шлифовальная машина DeWalt DWE4015 (круги 125 мм)
5 330 ₽
Угловая шлифовальная машина DeWalt DWE4015 (круги 125 мм)
Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 750-125 (электрическая)
5 975 ₽
Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 750-125 (электрическая)
Угловая шлифовальная машина Stanley SGM146
4 357 ₽
Угловая шлифовальная машина Stanley SGM146
Строительная УШМ Makita GA5034 (круги 125 мм)
5 620 ₽
Строительная УШМ Makita GA5034 (круги 125 мм)
Угловая шлифовальная машина Metabo W 650-125 (электрическая)
3 499 ₽
Угловая шлифовальная машина Metabo W 650-125 (электрическая)
Угловая шлифовальная машина Sturm AG9012T (бытовая)
2 810 ₽
Угловая шлифовальная машина Sturm AG9012T (бытовая)
Ленточный станок для мебели Belmash BDG152/228 (подключение к пылесосу)
38 490 ₽
Ленточный станок для мебели Belmash BDG152/228 (подключение к пылесосу)
УШМ для дома Bosch GWS 9-125 (диск 125 мм, 3 аксессуара)
4 699 ₽
УШМ для дома Bosch GWS 9-125 (диск 125 мм, 3 аксессуара)
Угловая шлифовальная машина Patriot AG 124 (850 вт, бытовая)
2 890 ₽
Угловая шлифовальная машина Patriot AG 124 (850 вт, бытовая)
Болгарка Metabo W 750-125 для ремонта
4 999 ₽
Болгарка Metabo W 750-125 для ремонта
Угловая шлифовальная машина Hikoki G 13SS2 (600 вт, комплектующие)
3 216 ₽
Угловая шлифовальная машина Hikoki G 13SS2 (600 вт, комплектующие)
Электрическая УШМ Bosch GWS 2200 для ремонта
7 490 ₽
Электрическая УШМ Bosch GWS 2200 для ремонта
Болгарка для труб P.I.T. PWS125-C5
2 220 ₽
Болгарка для труб P.I.T. PWS125-C5
Болгарка P.I.T. PWS125-C7 Мастер (комплектующие)
3 231 ₽
Болгарка P.I.T. PWS125-C7 Мастер (комплектующие)
Станок ленточный по дереву Зубр ЗШС-330
9 110 ₽
Станок ленточный по дереву Зубр ЗШС-330
Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 700 (электрический тип)
3 990 ₽
Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 700 (электрический тип)
Прямая шлиф машинка Интерскол ПШМ-8/18ВЭ
6 630 ₽
Прямая шлиф машинка Интерскол ПШМ-8/18ВЭ
Станок для мебели Belmash DG 305
20 990 ₽
Станок для мебели Belmash DG 305
Пневматический полировальный инструмент Sumake ST-7774
9 685 ₽
Пневматический полировальный инструмент Sumake ST-7774
Садовая беспроводная болгарка Bosch GWS 18 V-LI (тип li-ion, питание 18v)
24 602 ₽
Садовая беспроводная болгарка Bosch GWS 18 V-LI (тип li-ion, питание 18v)
Дельташлифовальная машинка Jonnesway JAS-0010
23 230 ₽
Дельташлифовальная машинка Jonnesway JAS-0010
Беспроводная болгарка Dewalt DCG414N (напряжение аккумулятора 54в)
24 736 ₽
Беспроводная болгарка Dewalt DCG414N (напряжение аккумулятора 54в)
Шлифовальная машина Metabo W 18 LTX 125 Quick (li-ion, напряжение аккумулятора 18в)
18 799 ₽
Шлифовальная машина Metabo W 18 LTX 125 Quick (li-ion, напряжение аккумулятора 18в)
Беспроводная болгарка Metabo WB 18 LTX BL 125 Quick (питание 18v)
25 593 ₽
Беспроводная болгарка Metabo WB 18 LTX BL 125 Quick (питание 18v)
Аккумуляторная шлифовальная машина Makita DGA 506Z (бесщеточная, li-ion, напряжение аккумулятора 18)
21 776 ₽
Аккумуляторная шлифовальная машина Makita DGA 506Z (бесщеточная, li-ion, напряжение аккумулятора 18)
Беспроводная болгарка Metabo W 18 LTX 125 Quick (li-ion, питание 18 v)
12 499 ₽
Беспроводная болгарка Metabo W 18 LTX 125 Quick (li-ion, питание 18 v)
Аккумуляторная шлифовальная машина Metabo T03360 NEW (li-ion, напряжение аккумулятора 18в)
22 399 ₽
Аккумуляторная шлифовальная машина Metabo T03360 NEW (li-ion, напряжение аккумулятора 18в)
Аккумуляторная шлифовальная машина DeWalt DCW210N (амплитуда колебаний 2.6 мм, скорость 12000)
14 508 ₽
Аккумуляторная шлифовальная машина DeWalt DCW210N (амплитуда колебаний 2.6 мм, скорость 12000)
Шлифовальная машина DeWalt DCG405N 18В XR (бесщеточная, li-ion, напряжение аккумулятора 18в)
14 966 ₽
Шлифовальная машина DeWalt DCG405N 18В XR (бесщеточная, li-ion, напряжение аккумулятора 18в)
Шлифовальная машина Metabo W18 LTX125 T04155 (li-ion, напряжение аккумулятора 18 в)
18 099 ₽
Шлифовальная машина Metabo W18 LTX125 T04155 (li-ion, напряжение аккумулятора 18 в)
Электрическая УШМ Metabo T03360 (бесщеточная, li-ion, напряжение аккумулятора 18 в)
17 690 ₽
Электрическая УШМ Metabo T03360 (бесщеточная, li-ion, напряжение аккумулятора 18 в)
Беспроводная мини болгарка Bosch GWS 12V-76 (тип li-ion, питание 12v, насадка 76 мм)
15 690 ₽
Беспроводная мини болгарка Bosch GWS 12V-76 (тип li-ion, питание 12v, насадка 76 мм)
Полировальная машина Интерскол УПМ-180/18ВЭ (регулировка скорости)
8 590 ₽
Полировальная машина Интерскол УПМ-180/18ВЭ (регулировка скорости)
Шлифовальная машина DeWalt DCG409NT (li-ion, насадки 125 мм)
17 333 ₽
Шлифовальная машина DeWalt DCG409NT (li-ion, насадки 125 мм)