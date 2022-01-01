Аккумуляторные шлифовальные машины
Найдено 55 товаров
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- 14 300 ₽15 480 ₽
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- 5 551 ₽7 320 ₽
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- Персональная скидка
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- 2 234 ₽2 840 ₽Вес 1 кгАккумуляторов в наборе нет
- -606 ₽
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- -518 ₽
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- -2 201 ₽
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- Персональная скидка
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- 6 630 ₽6 800 ₽Прямошлифовальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол ПШМ-8/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 641.1.0.7026000 оборотов/мин на холостом ходуВес 2.2 кгАксессуаров с инструментом 1 шт
- -170 ₽
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- 26 000 ₽28 990 ₽
- -2 990 ₽
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- 10 096 ₽10 250 ₽Бесщеточная аккумуляторная эксцентриковая шлифмашина Интерскол ЭПМ-150/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 691.1.0.70Вес 1.94 кгАккумуляторов в наборе нет
- -154 ₽
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- 9 540 ₽Щеточная шлифовальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол ШМ-110/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 645.1.0.70Диск/щетка до 110 ммВес 2.2 кг
- 14 240 ₽14 990 ₽Кол-во: 3 шт, коробкаКоличество инструментов в наборе, шт: 3Тип аккумулятора: Li-IonЕмкость аккумулятора, А*ч: 4Количество аккумуляторов в комплекте: 2Упаковка: коробка
- -750 ₽
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- 10 047 ₽10 200 ₽Бесщеточная аккумуляторная эксцентриковая шлифмашина Интерскол ЭПМ-125/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 690.1.0.70Вес 1.94 кгАккумуляторов в наборе нет
- -153 ₽
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- -600 ₽
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- -4 790 ₽
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- 4 250 ₽4 570 ₽Вес 1.61 кгАккумуляторов в наборе 1
- -320 ₽
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аккумуляторные шлифовальные машины в городе Ярославль по цене от 2234 до 51800 рублей. В наличии более 55 наименований. Аккумуляторные шлифовальные машины можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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