Аксессуары для кусторезов и сучкорезов
Найдено: 5 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 2 490 ₽3.8 кг, лямкиВес, кг: 3.8Тип: лямки
- 5 390 ₽2.2 кг, насадка режущаяВид: ножницы-кусторезТип питания: аккумуляторныйВес, кг: 2.2Тип: насадка режущая
- 14 390 ₽1 кг, насадка режущаяВид: высоторезВес, кг: 1Тип: насадка режущая
- Нет в наличиителескопическая штангаТип: телескопическая штанга
- Нет в наличии1 кг, насадка режущаяВид: ножницыВес, кг: 1Тип: насадка режущая
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аксессуары для кусторезов и сучкорезов в городе Ярославль по цене от 2490 до 14390 рублей. В наличии более 5 наименований. Аксессуары для кусторезов и сучкорезов можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.