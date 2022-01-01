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Триммеры

Аккумуляторные триммеры

Найдено: 36 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аккумуляторные триммеры в городе Ярославль по цене от 3190 до 55990 рублей. В наличии более 36 наименований. Аккумуляторные триммеры можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Акб триммер Patriot TR 340XL 250205340
17 589 ₽
Акб триммер Patriot TR 340XL 250205340
Триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
13 190 ₽
Триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
Акб триммер Al-Ko GT 2025 EasyFlex 113633
10 990 ₽
Акб триммер Al-Ko GT 2025 EasyFlex 113633
Акб триммер Karcher LTR 18-25 Battery 1.444-300
15 499 ₽
Акб триммер Karcher LTR 18-25 Battery 1.444-300
Садовый триммер Zitrek DEKO DKTR40 2 в 1 063-4230
9 990 ₽
Садовый триммер Zitrek DEKO DKTR40 2 в 1 063-4230
Садовый триммер Zitrek DEKO DKTR21, с АКБ и ЗУ
4 590 ₽
Садовый триммер Zitrek DEKO DKTR21, с АКБ и ЗУ
Акб триммер Stihl FSA 45 PolyCut 2-2 45120115701
13 990 ₽
Акб триммер Stihl FSA 45 PolyCut 2-2 45120115701
Триммер Stihl FSA 57 SET 45220115748
28 990 ₽
Триммер Stihl FSA 57 SET 45220115748
Аккумулятор. триммер Stihl FSA 57 45220115734
17 990 ₽
Аккумулятор. триммер Stihl FSA 57 45220115734
Триммер Huter GET-18-2Li 70/1/9
4 401 ₽
Триммер Huter GET-18-2Li 70/1/9
Триммер DeWalt FLEXVOLT DCM571N
22 205 ₽
Триммер DeWalt FLEXVOLT DCM571N
Аккумулятор. Триммер Patriot TR 235UES 250205235
4 922 ₽
Аккумулятор. Триммер Patriot TR 235UES 250205235
Триммер Stihl FSA 56 SET 45220115718
20 990 ₽
Триммер Stihl FSA 56 SET 45220115718
Аккумулятор. Триммер Husqvarna 115iL 9670988-01
20 990 ₽
Аккумулятор. Триммер Husqvarna 115iL 9670988-01
Акб триммер Husqvarna 520iLX 9679161-11
39 990 ₽
Акб триммер Husqvarna 520iLX 9679161-11
Акб триммер Husqvarna115iL 9670988-02, с АКБ и ЗУ
33 990 ₽
Акб триммер Husqvarna115iL 9670988-02, с АКБ и ЗУ
Триммер Bosch EasyGrassCut 18-230 0.600.8C1.A00, с АКБ и ЗУ
10 490 ₽
Триммер Bosch EasyGrassCut 18-230 0.600.8C1.A00, с АКБ и ЗУ