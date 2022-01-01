Аккумуляторы для шуруповерта 12 вольт
Найдено 7 товаров
Сортировать по:
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 3 540 ₽4 700 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -1 160 ₽
-
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 12, 10.8 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличии
- Нет в наличииТип аккумулятора: Ni-CdНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Ni-CdНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Ni-CdНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аккумуляторы для шуруповерта 12 вольт в Москве по цене от 1663 до 8996 рублей. В наличии более 7 наименований. Аккумуляторы для шуруповерта 12 вольт можно купить с доставкой в Москва on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в другие населенные пункты России уточняйте у менеджеров.