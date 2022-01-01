Алмазные коронки являются оснасткой для установки в патоны перфораторов, станков, дрелей, УШМ при проведении алмазного бурения. Применяются для выполнения кольцевых отверстий в керамограните, дереве, кафеле, бетоне, кирпиче, стекле. Могут использоваться при ремонте дома и строительных работах.

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