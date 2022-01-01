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Скотч

Алюминиевый скотч

Найдено: 5 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить алюминиевый скотч в городе Ярославль по цене от 220 до 920 рублей. В наличии более 5 наименований. Алюминиевый скотч можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Межфланцевая уплотнительная клейкая лента RDGE 155155, 5x15, 10 м
85 ₽
Межфланцевая уплотнительная клейкая лента RDGE 155155, 5x15, 10 м
Лента перфорированная оцинкованная 20х0,8 (25м) 01018
690 ₽
Лента перфорированная оцинкованная 20х0,8 (25м) 01018
Малярная клейкая лента Лакра 2001070, 50 мм, 20 м
170 ₽
Малярная клейкая лента Лакра 2001070, 50 мм, 20 м
Клейкая лента Aviora алюминиевая 50 мм, 50 м
790 ₽
Клейкая лента Aviora алюминиевая 50 мм, 50 м
Двухсторонняя сверхпрочная клейкая лента Aviora 19мм*2м для крепления зеркал 302-133
160 ₽
Двухсторонняя сверхпрочная клейкая лента Aviora 19мм*2м для крепления зеркал 302-133
Клеящая лента сигнальная Сибртех 89031, 75мм, 200м
360 ₽
Клеящая лента сигнальная Сибртех 89031, 75мм, 200м
Клейкая лента Aviora алюминиевая 50 мм, 10 м
250 ₽
Клейкая лента Aviora алюминиевая 50 мм, 10 м
Прозрачный скотч Stayer Master 48мм х 60м 1204-50
160 ₽
Прозрачный скотч Stayer Master 48мм х 60м 1204-50
Клейкая лента Aviora алюминиевая армированная 50ммх50м
920 ₽
Клейкая лента Aviora алюминиевая армированная 50ммх50м
Клейкая лента алюминиевая самоклеющаяся 8575046 50 мм, 46 м
225 ₽
Клейкая лента алюминиевая самоклеющаяся 8575046 50 мм, 46 м
Лента клейкая Зубр 12090-50-10 армированная водонепроницаемая 50 мм, 10 м
126 ₽
Лента клейкая Зубр 12090-50-10 армированная водонепроницаемая 50 мм, 10 м
Алюминиевая клейкая лента Aviora, 50 мм, 50 м
220 ₽
Алюминиевая клейкая лента Aviora, 50 мм, 50 м
Лента двусторонняя Aviora 302-020 вспененный полиэтилен, 19мм, 10 м, белая, самоклеющиеся
125 ₽
Лента двусторонняя Aviora 302-020 вспененный полиэтилен, 19мм, 10 м, белая, самоклеющиеся