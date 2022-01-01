Алюминиевая лента пригодится при монтажных, крепежных работах, ремонте. Клейкая лента подойдет для герметизации труб, скрепления стыков, изоляции поверхностей при укладке кровли. Изделие отличается морозо- и термостойкостью, защищает от коррозии. В наличии ленты разной длины и диаметра.

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