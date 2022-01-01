Анкеры с гайкой представляют собой крепежное изделие, которое состоит из головки и рабочей части, с помощью которой производится крепление. Их широко применяют при монтажных работах благодаря устойчивости к большим нагрузкам. В наличии анкеры для работ по кирпичу, камню, бетону от российских брендов.

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