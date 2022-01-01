Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Анкеры

Анкер с гайкой

Найдено: 11 товаров
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить анкер с гайкой в городе Ярославль по цене от 20 до 140 рублей. В наличии более 11 наименований. Анкер с гайкой можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Резьбовая шпилька Эгида M8, 2 метра, анкерная
125 ₽
Резьбовая шпилька Эгида M8, 2 метра, анкерная
Резьбовая шпилька Fischer 79740, 8 мм, 1 метр, анкерная
95 ₽
Резьбовая шпилька Fischer 79740, 8 мм, 1 метр, анкерная
Шайба Партнер DIN 9021 00184, M16
16 ₽
Шайба Партнер DIN 9021 00184, M16
Саморезы клопы с буром по металлу Партнер ФАС 2973 200 40?, 4,2x13 мм, 200 шт.
210 ₽
Саморезы клопы с буром по металлу Партнер ФАС 2973 200 40?, 4,2x13 мм, 200 шт.
Дюбель гвоздь Партнер PN-LK ФАС 43472 10 70
85 ₽
Дюбель гвоздь Партнер PN-LK ФАС 43472 10 70
Анкер для тонких листов с шурупом Партнер POLA ФАС 44743 10 71, 10 шт. (бабочка)
40 ₽
Анкер для тонких листов с шурупом Партнер POLA ФАС 44743 10 71, 10 шт. (бабочка)
Клиновой анкер Партнер PR-KA 8/5-50 ФАС 56019 2 70
140 ₽
Клиновой анкер Партнер PR-KA 8/5-50 ФАС 56019 2 70
Анкер клин. втулочный с гайкой Партнер PR-KA 8/30-90 ФАС 56021 2 71
55 ₽
Анкер клин. втулочный с гайкой Партнер PR-KA 8/30-90 ФАС 56021 2 71
Клиновой анкер Партнер PR-KA 12/20-110 ФАС 56031 2 71
140 ₽
Клиновой анкер Партнер PR-KA 12/20-110 ФАС 56031 2 71
Болт DIN 933 16*40 00191
14 ₽
Болт DIN 933 16*40 00191
Болт DIN 933 8*40 00190
16 ₽
Болт DIN 933 8*40 00190
Дюбель нейлоновый распорный Партнер PR, 5x25, 15 шт.
25 ₽
Дюбель нейлоновый распорный Партнер PR, 5x25, 15 шт.
Анкер Партнер POLA для тонких листов с шурупом
40 ₽
Анкер Партнер POLA для тонких листов с шурупом
Анкер распорный с гайкой Партнер PR-KA 8/5- 50 ФАС 56019 100
20 ₽
Анкер распорный с гайкой Партнер PR-KA 8/5- 50 ФАС 56019 100
Анкер распорный с гайкой Партнер PR-KA 10/ 15- 90 ФАС 56025 100
24 ₽
Анкер распорный с гайкой Партнер PR-KA 10/ 15- 90 ФАС 56025 100
Анкер-шпилька с гайкой Партнер PR-KA 12/5-80 ФАС 56030 100
40 ₽
Анкер-шпилька с гайкой Партнер PR-KA 12/5-80 ФАС 56030 100
Анкер клиновой Партнер PR-KA 12/ 20-110 ФАС 56031 100
68 ₽
Анкер клиновой Партнер PR-KA 12/ 20-110 ФАС 56031 100
Анкер клиновой забивной Партнер PR-KA 10/5-60 (нержавейка)
65 ₽
Анкер клиновой забивной Партнер PR-KA 10/5-60 (нержавейка)
Анкер клиновой Партнер PR-KA 12/5-80
115 ₽
Анкер клиновой Партнер PR-KA 12/5-80
Шайба С6 оцинкованная (увелич.)
157 ₽
Шайба С6 оцинкованная (увелич.)
Строительные гвозди 4х120 мм
150 ₽
Строительные гвозди 4х120 мм
Анкер клиновой усиленный Партнер PR-KA 10/ 30-110
83 ₽
Анкер клиновой усиленный Партнер PR-KA 10/ 30-110
Гайка М10 оцинкованная
170 ₽
Гайка М10 оцинкованная
Саморезы кровельные ЗУБР 4-300310-55-025-9003, 25x5.5 мм
7 362 ₽
Саморезы кровельные ЗУБР 4-300310-55-025-9003, 25x5.5 мм
Саморез для крепления гипсокартона СтройКреп 43436, 3.5х25мм, частая резьба, 350 шт
220 ₽
Саморез для крепления гипсокартона СтройКреп 43436, 3.5х25мм, частая резьба, 350 шт
Саморез СтройКреп с прессшайбой 4.2х32, сверло, 150 шт, 43552
280 ₽
Саморез СтройКреп с прессшайбой 4.2х32, сверло, 150 шт, 43552
Заклепки вытяжные Matrix 40631, 4х6 мм, 50 шт.
85 ₽
Заклепки вытяжные Matrix 40631, 4х6 мм, 50 шт.
Анкер клиновой латунный СтройКреп 79079, 12х120 мм, 2 штуки, М12
95 ₽
Анкер клиновой латунный СтройКреп 79079, 12х120 мм, 2 штуки, М12
Шуруп СтройКреп универс. 3х20, желт., 800 шт., 43720
570 ₽
Шуруп СтройКреп универс. 3х20, желт., 800 шт., 43720
Гайка разъема MS 15 Сварог IHJ0063 00000087486
65 ₽
Гайка разъема MS 15 Сварог IHJ0063 00000087486
Шайба Джилекс нержавеющая сталь Ф8 мм М275
50 ₽
Шайба Джилекс нержавеющая сталь Ф8 мм М275
Шайба Джилекс антифрикционная белая, 20х11,3х1.85 мм М833
74 ₽
Шайба Джилекс антифрикционная белая, 20х11,3х1.85 мм М833
Гайка крепления шины Stihl MS170-660 0000 955 0801
99 ₽
Гайка крепления шины Stihl MS170-660 0000 955 0801