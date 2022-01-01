Анкеры
Найдено: 11 товаров
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- 24 ₽90мм, Ø 10ммДлина, мм: 90Диаметр, мм: 10Назначение по материалу: камень
- 68 ₽110мм, Ø 12ммДлина, мм: 110Диаметр, мм: 12
- 140 ₽110мм, Ø 12ммДлина, мм: 110Диаметр, мм: 12Материал: полиамид
- 95 ₽120мм, Ø 12ммДлина, мм: 120Диаметр, мм: 12Материал: стальНазначение по материалу: бетон, камень, кирпич
- 83 ₽110мм, Ø 10ммДлина, мм: 110Диаметр, мм: 10Материал: оцинкованная сталь
- 40 ₽80мм, Ø 12ммДлина, мм: 80Диаметр, мм: 12
- 20 ₽50мм, Ø 8ммДлина, мм: 50Диаметр, мм: 8
- 140 ₽50мм, Ø 8ммДлина, мм: 50Диаметр, мм: 8
- 115 ₽80мм, Ø 12ммДлина, мм: 80Диаметр, мм: 12Назначение по материалу: камень
- 55 ₽90мм, Ø 8ммДлина, мм: 90Диаметр, мм: 8Материал: полиамид
- 65 ₽60мм, Ø 10ммДлина, мм: 60Диаметр, мм: 10
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить анкеры в городе Ярославль по цене от 20 до 140 рублей. В наличии более 11 наименований. Анкеры можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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