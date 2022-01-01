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Метизы

Анкеры

Найдено: 11 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить анкеры в городе Ярославль по цене от 20 до 140 рублей. В наличии более 11 наименований. Анкеры можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Клиновой анкер Партнер PR-KA 8/5-50 ФАС 56019 2 70, 2 шт.
140 ₽
Клиновой анкер Партнер PR-KA 8/5-50 ФАС 56019 2 70, 2 шт.
Анкер Партнер PR-KA 8/30-90 ФАС 56021 2 71, 2 шт.
55 ₽
Анкер Партнер PR-KA 8/30-90 ФАС 56021 2 71, 2 шт.
Анкер Партнер PR-KA 12/20-110 ФАС 56031 2 71, 2 шт.
140 ₽
Анкер Партнер PR-KA 12/20-110 ФАС 56031 2 71, 2 шт.
Анкер Партнер PR-KA 8/5- 50 ФАС 56019 100
20 ₽
Анкер Партнер PR-KA 8/5- 50 ФАС 56019 100
Анкер клин. Партнер PR-KA 10/ 15- 90 ФАС 56025 100
24 ₽
Анкер клин. Партнер PR-KA 10/ 15- 90 ФАС 56025 100
Анкер Партнер PR-KA 12/5-80 ФАС 56030 100
40 ₽
Анкер Партнер PR-KA 12/5-80 ФАС 56030 100
Анкер Партнер PR-KA 12/ 20-110 ФАС 56031 100
68 ₽
Анкер Партнер PR-KA 12/ 20-110 ФАС 56031 100
Анкер Партнер PR-KA 10/5-60, пакет ФАС 56024 2 71, 2 шт.
65 ₽
Анкер Партнер PR-KA 10/5-60, пакет ФАС 56024 2 71, 2 шт.
Анкер Партнер PR-KA 12/5-80, пакет ФАС 56030 2 71, 2 шт.
115 ₽
Анкер Партнер PR-KA 12/5-80, пакет ФАС 56030 2 71, 2 шт.
Анкер Партнер PR-KA 10/ 30-110, 2 шт.
83 ₽
Анкер Партнер PR-KA 10/ 30-110, 2 шт.
Анкер латунный СтройКреп 79079, 12х120 мм, 2 штуки
95 ₽
Анкер латунный СтройКреп 79079, 12х120 мм, 2 штуки