Автомобильные масла - смазочные жидкости для значимых частей машин. Бывают минеральные, полусинтетические и синтетические с разным набором присадок. По вязкости можно выбрать 5w-40, 5w-30, 10w-40 или другие варианты. В наличии моторные смазочные жидкости в пластиковой или металлической упаковке.

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