Бензиновые мойки высокого давления
Найдено: 7 товаров
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- Нет в наличииДлина шланга, м: 7.5Макс. давление, бар: 206Материал помпы: латунь
- Нет в наличииДлина шланга, м: 7.5Макс. давление, бар: 248Материал помпы: латунь
- Нет в наличииДлина шланга, м: 7.5Макс. давление, бар: 104Материал помпы: металл
- Нет в наличииДлина шланга, м: 7.5Макс. давление, бар: 157Материал помпы: металл
- Нет в наличииДлина шланга, м: 5Макс. давление, бар: 200Материал помпы: силумин
- Нет в наличииДлина шланга, м: 3Макс. давление, бар: 140
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить бензиновые мойки высокого давления в городе Ярославль по цене от 17408 до 64764 рубля. В наличии более 7 наименований. Бензиновые мойки высокого давления можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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