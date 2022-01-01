Бензиновые кусторезы
Найдено: 23 товара
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- 59 990 ₽3 л.с., 2240 Вт, 58.2 м³Тип двигателя: бензиновыйВес, кг: 9.58Объем двигателя, куб.см: 58.2
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- 28 990 ₽750 Вт, 27.2 м³, 0.22 лТип двигателя: бензиновыйОбъем двигателя, куб.см: 27.2
- 27 890 ₽30 990 ₽0 л.с., 600 Вт, 21.7 м³Тип двигателя: бензиновыйВес, кг: 4.9Длина ножа: 60 смОбъем двигателя, куб.см: 21.7
- -3 100 ₽
- Персональная скидка
- 57 990 ₽1 л.с., 700 Вт, 22.7 м³Тип двигателя: бензиновыйВес, кг: 5.4Длина ножа: 60 смОбъем двигателя, куб.см: 22.7
- 14 900 ₽1 л.с., 750 Вт, 25.4 м³Тип двигателя: бензиновыйВес, кг: 5.4Длина ножа: 60 смОбъем двигателя, куб.см: 25.4
- 57 990 ₽1 л.с., 700 Вт, 22.7 м³Тип двигателя: бензиновыйВес, кг: 5.4Длина ножа: 60 смОбъем двигателя, куб.см: 22.7
- Нет в наличии1 л.с., 22.5 м³, 0.4 лТип двигателя: бензиновыйВес, кг: 5.8Объем двигателя, куб.см: 22.5
- Нет в наличии1 л.с., 22.5 м³Тип двигателя: бензиновыйВес, кг: 6Объем двигателя, куб.см: 22.5
- Нет в наличии750 Вт, 26 м³, 0.65 лТип двигателя: бензиновыйДлина ножа: 72 смОбъем двигателя, куб.см: 26
- Нет в наличии750 Вт, 27 м³, 0.22 лТип двигателя: бензиновыйВес, кг: 5Длина ножа: 60 смОбъем двигателя, куб.см: 27
- Нет в наличии1 л.с., 700 Вт, 23.6 м³Тип двигателя: бензиновыйВес, кг: 6.1Длина ножа: 97.3 смОбъем двигателя, куб.см: 23.6
- Нет в наличии1 л.с., 700 Вт, 22.7 м³Тип двигателя: бензиновыйОбъем двигателя, куб.см: 22.7
- Нет в наличии0 л.с., 610 Вт, 21.2 м³Тип двигателя: бензиновыйВес, кг: 0.5Длина ножа: 72.8 смОбъем двигателя, куб.см: 21.2
- Нет в наличии1 л.с., 895 Вт, 25.4 м³Тип двигателя: бензиновыйВес, кг: 5.5Длина ножа: 60 смОбъем двигателя, куб.см: 25.4
- Нет в наличииТип двигателя: бензиновый
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить бензиновые кусторезы в городе Ярославль по цене от 1 до 59990 рублей. В наличии более 23 наименований. Бензиновые кусторезы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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