Бензиновые триммеры используются на загородных участках и в частных предприятиях для скашивания травы на придомовой территории. Просты в управлении, имеют низкий уровень шума, оборудованы удобной системой регулировки режимов, дают возможность скашивать или подравнивать траву в труднодоступных местах.

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