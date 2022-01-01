Главная функция биде – гигиеническая, конструкция служит для водных процедур после посещения туалета. По конструкции биде схоже с унитазом, но не имеет сливного бачка, а чистая вода подается из специального крана. В зависимости от модели смесителя можно регулировать температуру воды.

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