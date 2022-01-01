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Санфаянс

Биде

Найдено: 2 товара
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  • Подвесное биде Santek WH111635
    4 740 ₽
    5.0
    Подвесное биде Santek WH111635
    Чаша: овальная
    Способ монтажа: подвесной
    Форма чаши: овальная
    Габариты, мм: 551x287x287
    • Персональная скидка
  • Подвесное биде Santek WH111636
    Нет в наличии
    5.0
    Подвесное биде Santek WH111636
    Чаша: овальная
    Способ монтажа: подвесной
    Форма чаши: овальная
    Материал: фаянс
    Габариты, мм: 520x370x360
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить биде в городе Ярославль по цене от 3129 до 4740 рублей. В наличии более 2 наименований. Биде можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.