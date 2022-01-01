Биты PH - оснастка, используемая в шуруповертах и отвертках для закручивания болтов и саморезов. Пригодятся дома, для ремонта и строительства. Среди ассортимента товаров можно подобрать биты: для ручного и автоматического инструмента, выбрать по материалу (из стали, s2), торсионные или безударные.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить биты крестовые ph в городе Ярославль по цене от 7 до 4299 рублей. В наличии более 165 наименований. Биты крестовые PH можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.