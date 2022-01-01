Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Биты

Биты крестовые PH

Найдено: 165 товаров
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить биты крестовые ph в городе Ярославль по цене от 7 до 4299 рублей. В наличии более 165 наименований. Биты крестовые PH можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Кейс с торцевыми головками Stels 14100, упаковка 29 предметов
2 960 ₽
Кейс с торцевыми головками Stels 14100, упаковка 29 предметов
Набор c PH KRAFTOOL 26140-H61, тип наконечника Phillips, TORX, HEX
1 020 ₽
Набор c PH KRAFTOOL 26140-H61, тип наконечника Phillips, TORX, HEX
Набор бит BOSCH 2.607.019.452, размер хвостовика 1/4, кол-во 10
1 000 ₽
Набор бит BOSCH 2.607.019.452, размер хвостовика 1/4, кол-во 10
Кейс с торцевыми головками, ключами BERGER BG-045-14
4 520 ₽
Кейс с торцевыми головками, ключами BERGER BG-045-14
Набор ПРАКТИКА 779-004 Профи, тип наконечника PH, SL, TORX, HEX
1 025 ₽
Набор ПРАКТИКА 779-004 Профи, тип наконечника PH, SL, TORX, HEX
Набор c PH, PZ, SL, TORX BOSCH 2.607.002.580 с держателем
2 680 ₽
Набор c PH, PZ, SL, TORX BOSCH 2.607.002.580 с держателем
Автомобильный комплект с торцевыми головками Kolner KTS 107
4 980 ₽
Автомобильный комплект с торцевыми головками Kolner KTS 107
Набор Milwaukee 4932430906, PH, TORX, шестигранный хвостовик
4 170 ₽
Набор Milwaukee 4932430906, PH, TORX, шестигранный хвостовик
Набор c PH, PZ, SL Metabo 626721000, шестигранный хвостовик
2 799 ₽
Набор c PH, PZ, SL Metabo 626721000, шестигранный хвостовик
Набор c PH ПРАКТИКА Профи 036-513,
630 ₽
Набор c PH ПРАКТИКА Профи 036-513,
Набор c PH DeWalt DT70739T-QZ, размер хвостовика 1/4
2 520 ₽
Набор c PH DeWalt DT70739T-QZ, размер хвостовика 1/4
Набор c ударными PH Milwaukee impact 4932430852
145 ₽
Набор c ударными PH Milwaukee impact 4932430852
Комплект с торцевыми вставками JONNESWAY S04H624101S
18 010 ₽
Комплект с торцевыми вставками JONNESWAY S04H624101S
Комплект с торцевыми головками, ключами BERGER BG095-1214
12 460 ₽
Комплект с торцевыми головками, ключами BERGER BG095-1214
Комплект с торцевыми головками Ombra OMT94S, упаковка 94 предмета
7 480 ₽
Комплект с торцевыми головками Ombra OMT94S, упаковка 94 предмета
Кейс с торцевыми насадками, ключами STURM 1045-20-S57
3 290 ₽
Кейс с торцевыми насадками, ключами STURM 1045-20-S57
Отвертка Stanley 068012 (6 в 1)
540 ₽
Отвертка Stanley 068012 (6 в 1)
Магнитные отвертки Milwaukee 4932472003, кол-во 12
4 140 ₽
Магнитные отвертки Milwaukee 4932472003, кол-во 12