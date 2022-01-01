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Биты

Биты крестовые PZ

Найдено: 101 товар
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить биты крестовые pz в городе Ярославль по цене от 8 до 4299 рублей. В наличии более 101 наименования. Биты крестовые PZ можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Инструменты с торцевым головками Ombra OMT75S
11 010 ₽
Инструменты с торцевым головками Ombra OMT75S
Вставки BOSCH 2.607.019.452 (наконечники PZ, TORX, PH)
1 000 ₽
Вставки BOSCH 2.607.019.452 (наконечники PZ, TORX, PH)
Набор бит Metabo 626700000 (посадочное крепление 1/4)
1 699 ₽
Набор бит Metabo 626700000 (посадочное крепление 1/4)
Инструменты с торцевым головками Berger Bg108-1214
9 270 ₽
Инструменты с торцевым головками Berger Bg108-1214
Инструменты с торцевым головками BERGER BG128-1214
17 745 ₽
Инструменты с торцевым головками BERGER BG128-1214
Биты BOSCH 2.607.002.580 (наконечники PZ, PH, SL, TORX)
2 680 ₽
Биты BOSCH 2.607.002.580 (наконечники PZ, PH, SL, TORX)
Биты ПРАКТИКА Профи 035-608, PZ1 (тип Pozidriv)
75 ₽
Биты ПРАКТИКА Профи 035-608, PZ1 (тип Pozidriv)
Бита ПРАКТИКА Эксперт 037-053 (покрытие TIN, тип Pozidriv)
140 ₽
Бита ПРАКТИКА Эксперт 037-053 (покрытие TIN, тип Pozidriv)
Бита ПРАКТИКА Эксперт 037-114 (покрытие TIN, тип Pozidriv)
140 ₽
Бита ПРАКТИКА Эксперт 037-114 (покрытие TIN, тип Pozidriv)
Бита ПРАКТИКА Эксперт 034-922, покрытие TIN
250 ₽
Бита ПРАКТИКА Эксперт 034-922, покрытие TIN
Инструменты с торцевым головками Kolner KTS 107
4 980 ₽
Инструменты с торцевым головками Kolner KTS 107
Набор торсионных бит CUTOP Profi Plus 84-493
180 ₽
Набор торсионных бит CUTOP Profi Plus 84-493
Набор бит, насадок и сверл DeWalt DT70741T-QZ (PZ, SL)
3 860 ₽
Набор бит, насадок и сверл DeWalt DT70741T-QZ (PZ, SL)
Набор бит и насадок DeWalt DT70743T-QZ (шлицы PZ, SL)
3 060 ₽
Набор бит и насадок DeWalt DT70743T-QZ (шлицы PZ, SL)
Набор бит и насадок DeWalt DT70731T-QZ Q (PZ, TORX, SL)
2 850 ₽
Набор бит и насадок DeWalt DT70731T-QZ Q (PZ, TORX, SL)
Биты Milwaukee 4932430906 (посадочное крепление 1/4)
4 170 ₽
Биты Milwaukee 4932430906 (посадочное крепление 1/4)
Биты Milwaukee SHOCKWAVE 4932430907 (наконечник PZ, HEX)
3 750 ₽
Биты Milwaukee SHOCKWAVE 4932430907 (наконечник PZ, HEX)
Вставки ПРАКТИКА Профи 036-513 (наконечники TORX, SL)
630 ₽
Вставки ПРАКТИКА Профи 036-513 (наконечники TORX, SL)
Набор бит ПРАКТИКА Профи 036-520 (TORX, SL, PH, HEX)
990 ₽
Набор бит ПРАКТИКА Профи 036-520 (TORX, SL, PH, HEX)
Набор бит ПРАКТИКА Профи 035-752 (тип Pozidriv)
175 ₽
Набор бит ПРАКТИКА Профи 035-752 (тип Pozidriv)
Набор бит двусторонних ПРАКТИКА Профи 035-776
185 ₽
Набор бит двусторонних ПРАКТИКА Профи 035-776
Биты ПРАКТИКА Профи 035-615 (тип Pozidriv)
75 ₽
Биты ПРАКТИКА Профи 035-615 (тип Pozidriv)
Набор бит CUTOP Profi 83-345 (тип Pozidriv)
180 ₽
Набор бит CUTOP Profi 83-345 (тип Pozidriv)
Набор бит CUTOP Profi 83-344 (форма PZ)
190 ₽
Набор бит CUTOP Profi 83-344 (форма PZ)
Биты DeWalt TORSION ударные DT70560T-QZ (PZ, PH, TORX)
1 699 ₽
Биты DeWalt TORSION ударные DT70560T-QZ (PZ, PH, TORX)
Набор бит и насадок DeWalt DT70739T-QZ (шлицы PZ, TORX)
2 520 ₽
Набор бит и насадок DeWalt DT70739T-QZ (шлицы PZ, TORX)
Вставки Milwaukee SHOCKWAVE 4932430905 (PZ, TORX, PH)
3 590 ₽
Вставки Milwaukee SHOCKWAVE 4932430905 (PZ, TORX, PH)
Вставки и торцевые головки JONNESWAY S04H52482S
10 710 ₽
Вставки и торцевые головки JONNESWAY S04H52482S
Набор с торцевым головками ERGER BG095-1214
12 460 ₽
Набор с торцевым головками ERGER BG095-1214
Набор с торцевым головками Ombra OMT94S, кейс
7 480 ₽
Набор с торцевым головками Ombra OMT94S, кейс
Набор насадок BOSCH 2.607.019.503 (TORX, PH, SL, PZ)
750 ₽
Набор насадок BOSCH 2.607.019.503 (TORX, PH, SL, PZ)
Набор бит BERGER BG-45SB (кейс, форма шлица Pozidriv, HEX)
1 559 ₽
Набор бит BERGER BG-45SB (кейс, форма шлица Pozidriv, HEX)
Комплект вставок и торцевых насадок Stels 14106, битодержатель
5 990 ₽
Комплект вставок и торцевых насадок Stels 14106, битодержатель
Комплект вставок и торцевых головок STURM 1045-20-S45
2 090 ₽
Комплект вставок и торцевых головок STURM 1045-20-S45
Набор бит Metabo LC 626697000 (посадочное крепление 1/4)
1 700 ₽
Набор бит Metabo LC 626697000 (посадочное крепление 1/4)
Биты Metabo 630419000 (кейс, форма Pozidriv, HEX)
789 ₽
Биты Metabo 630419000 (кейс, форма Pozidriv, HEX)
Инструменты с торцевым головками 065-0729 DKMT46 DEKO
2 250 ₽
Инструменты с торцевым головками 065-0729 DKMT46 DEKO
Бита Milwaukee 4932430862 (посадочное крепление 1/4)
170 ₽
Бита Milwaukee 4932430862 (посадочное крепление 1/4)
Набор бит Milwaukee 4932430863 с битодержателем
140 ₽
Набор бит Milwaukee 4932430863 с битодержателем