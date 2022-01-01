Биты PZ - оснастка для аккумуляторных дрелей и шуруповертов. Среди большого количества предложений легко подобрать нужную оснастку по параметрам: модели одного производителя, размером меньше или больше дюйма, с диэлектрическим покрытием или без, а также подходящие под разъем шарнирного или магнитного держателя.

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