Бита SL (прямой шлиц) - это базовая оснастка с наконечником плоского типа, подходящая как для пневматического, так и электронного инструмента. В магазине “Бигам” Вы можете приобрести единичный товар или набор бит. В ассортименте представлены хвостовики разного размера, с tin покрытием, односторонние или двусторонние.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить биты с прямым шлицом sl в городе Ярославль по цене от 9 до 4299 рублей. В наличии более 42 наименований. Биты с прямым шлицом SL можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.