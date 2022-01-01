“Бигам” предлагает большой выбор торцевых бит для ручного и аккумуляторного инструмента: шуруповертов, отверток, гайковертов. Этот тип используется для крепления шестигранных гаек и болтов. В этом разделе можно найти единичный товар или набор головок разного посадочного размера, как метрического, так и дюймового.

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