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Биты

Биты шестигранные HEX

Найдено: 21 товар
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить биты шестигранные hex в городе Ярославль по цене от 75 до 4299 рублей. В наличии более 21 наименования. Биты шестигранные HEX можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Бита торцевой формы s2 JONNESWAY D165MN10M
200 ₽
Бита торцевой формы s2 JONNESWAY D165MN10M
Бита торцевой формы KRAFTOOL 26391-10
150 ₽
Бита торцевой формы KRAFTOOL 26391-10
Биты для шуруповерта KRAFTOOL 26140-H61 в кейсе
1 020 ₽
Биты для шуруповерта KRAFTOOL 26140-H61 в кейсе
Набор бит АРСЕНАЛ НБ-32 21128 с типом наконечников HEX и SL
1 580 ₽
Набор бит АРСЕНАЛ НБ-32 21128 с типом наконечников HEX и SL
Набор бит Metabo NEW 626700000 с наконечниками HEX, PZ, PH2
1 699 ₽
Набор бит Metabo NEW 626700000 с наконечниками HEX, PZ, PH2
Биты шестигранники Metabo 626702000 (тип наконечников - PH, TORX)
4 299 ₽
Биты шестигранники Metabo 626702000 (тип наконечников - PH, TORX)
Набор бит ПРАКТИКА 779-004 Профи с наконечниками HEX и SL
1 025 ₽
Набор бит ПРАКТИКА 779-004 Профи с наконечниками HEX и SL
Биты для шуруповерта DEKO BS61 Premium с удлинителем
621 ₽
Биты для шуруповерта DEKO BS61 Premium с удлинителем
Биты HEX + SL, набор Milwaukee SHOCKWAVE 4932430906
4 170 ₽
Биты HEX + SL, набор Milwaukee SHOCKWAVE 4932430906
Биты для шуруповерта Milwaukee SHOCKWAVE 4932430907
3 750 ₽
Биты для шуруповерта Milwaukee SHOCKWAVE 4932430907
Биты PH, SL, PZ и шестигранники BERGER BG-32SB, кейс, переходник
870 ₽
Биты PH, SL, PZ и шестигранники BERGER BG-32SB, кейс, переходник
Биты Metabo 626721000 (тип наконечников - TORX, PH, шестигранники)
2 799 ₽
Биты Metabo 626721000 (тип наконечников - TORX, PH, шестигранники)
Биты для шуруповерта Metabo 626710000 (тип наконечников - TORX, PH, шестигранники)
2 199 ₽
Биты для шуруповерта Metabo 626710000 (тип наконечников - TORX, PH, шестигранники)
Набор бит Metabo 626703000 с наконечниками HEX, PZ, PH2
1 499 ₽
Набор бит Metabo 626703000 с наконечниками HEX, PZ, PH2
Биты шестигранник, SL, PZ, PH2 и головки, набор Metabo 626701000
4 059 ₽
Биты шестигранник, SL, PZ, PH2 и головки, набор Metabo 626701000
Бита с торцевой головкой DeWalt DT7403-QZ
340 ₽
Бита с торцевой головкой DeWalt DT7403-QZ
Бита с торцевой головкой DeWalt DT7404-QZ
310 ₽
Бита с торцевой головкой DeWalt DT7404-QZ
Бита торцевой формы DeWalt DT7402-QZ, хвостовик 1/4
325 ₽
Бита торцевой формы DeWalt DT7402-QZ, хвостовик 1/4
Набор бит BERGER BG-45SB с наконечниками HEX + SL
1 559 ₽
Набор бит BERGER BG-45SB с наконечниками HEX + SL
Набор бит Metabo LC 626697000 с наконечниками - HEX, TORX, PH)
1 700 ₽
Набор бит Metabo LC 626697000 с наконечниками - HEX, TORX, PH)
Биты торцевой формы STURM 1041-05-8x65, хвостовик 1/4
329 ₽
Биты торцевой формы STURM 1041-05-8x65, хвостовик 1/4
Биты с головкой STURM 1041-05-10x65, хвостовик 1/4
459 ₽
Биты с головкой STURM 1041-05-10x65, хвостовик 1/4
Биты для шуруповерта Metabo 630419000 (TORX, PH, PZ)
789 ₽
Биты для шуруповерта Metabo 630419000 (TORX, PH, PZ)
Биты для шуруповерта BRIGADIER 39062 с держателем
200 ₽
Биты для шуруповерта BRIGADIER 39062 с держателем
Биты торцевые для шуруповерта BRIGADIER 39060 с трещоткой
725 ₽
Биты торцевые для шуруповерта BRIGADIER 39060 с трещоткой
Биты для шуруповерта Jonnesway S29H4115S с переходником
2 030 ₽
Биты для шуруповерта Jonnesway S29H4115S с переходником
Биты и торцевые головки для шуруповерта Makita B-36192-10
1 635 ₽
Биты и торцевые головки для шуруповерта Makita B-36192-10
Биты с удлинителем DEKO BS31 в кейсе
320 ₽
Биты с удлинителем DEKO BS31 в кейсе