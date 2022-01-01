Болторез – инструмент рычажного вида, который применяется в ремонтно-строительных работах. Изготавливается из стали, что повышает его надежность и устойчивость к высоким нагрузкам. Главное назначение – резка толстых металлических деталей и креплений.

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