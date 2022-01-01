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Метрический крепеж

Болты

Найдено: 3 товара
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  • Болт DIN 933 8*40 00190
    16 ₽
    Болт DIN 933 8*40 00190
    Материал: оцинкованная сталь
    Шлиц: нет
  • Болт DIN 933 16*40 00191
    14 ₽
    Болт DIN 933 16*40 00191
    Материал: оцинкованная сталь
    Шлиц: нет
  • Болт DIN 933 10x40 мм
    21 ₽
    Болт DIN 933 10x40 мм
    40 мм, Ø 10 мм
    Тип крепежа: болт
    Длина, мм: 40
    Материал: углеродистая сталь
    Назначение по материалу: металл
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить болты в городе Ярославль по цене от 14 до 21 рубль. В наличии более 3 наименований. Болты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.