Буры по бетону – профессиональные насадки для перфораторов из первоклассной углеродистой стали. Наконечники буров SDS-Max, в отличие от свёрл по бетону, обладают двойной спиралью и острыми резцами, что делает их идеальными для работы на глубину. Они применяются для сверления отверстий независимо от толщины материала

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