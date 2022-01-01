Бутылочный сифон – элемент сливной системы, устанавливаемый на раковину ванной комнаты или кухни. Препятствует распространению неприятных запахов канализационных вод в помещении. Данное устройство может использоваться как в многоквартирных, так и в частных домах. В «Бигам» сифоны можно заказать с доставкой в любой город.

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