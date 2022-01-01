Держатели для туалетной бумаги
Найдено: 20 товаров
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- 945 ₽металл, 147x138x50 ммТип: держатель для туалетной бумагиМатериал: металлГабариты, мм: 147x138x50Полочка для телефона: НетПоверхность: глянцевая
- 963 ₽металл, 195х68х80 ммТип: держатель для туалетной бумагиМатериал: металлГабариты, мм: 195х68х80Полочка для телефона: НетПоверхность: глянцевая
- 2 310 ₽металл, 260x160x120 ммТип: держатель для туалетной бумагиМатериал: металлГабариты, мм: 260x160x120Полочка для телефона: НетПоверхность: глянцевая
- 1 405 ₽металл, 145x170x60 ммТип: держатель для туалетной бумагиМатериал: металлГабариты, мм: 145x170x60Полочка для телефона: НетПоверхность: глянцевая
- 504 ₽170x60x96 ммТип: держатель для туалетной бумагиГабариты, мм: 170x60x96Полочка для телефона: НетПоверхность: глянцевая
- 801 ₽60х165х115 ммТип: держатель для туалетной бумагиГабариты, мм: 60х165х115Полочка для телефона: НетПоверхность: глянцевая
- 954 ₽металл, 210х52х75 ммТип: держатель для туалетной бумагиМатериал: металлГабариты, мм: 210х52х75Полочка для телефона: НетПоверхность: глянцевая
- 621 ₽металл, 194х70х78 ммТип: держатель для туалетной бумагиМатериал: металлГабариты, мм: 194х70х78Полочка для телефона: НетПоверхность: глянцевая
- 729 ₽металл, 170x140x60 ммТип: держатель для туалетной бумагиМатериал: металлГабариты, мм: 170x140x60Полочка для телефона: НетПоверхность: глянцевая
- Нет в наличииметалл, 265х185х120 ммТип: держатель для туалетной бумагиМатериал: металлГабариты, мм: 265х185х120Полочка для телефона: НетПоверхность: глянцевая
- Нет в наличииметалл, 130x60x105 ммТип: держатель для туалетной бумагиМатериал: металлГабариты, мм: 130x60x105Полочка для телефона: НетПоверхность: глянцевая
- Нет в наличииметалл, 190х57х72 ммТип: держатель для туалетной бумагиМатериал: металлГабариты, мм: 190х57х72Полочка для телефона: НетПоверхность: глянцевая
- Нет в наличииметалл, 260x145x125 ммТип: держатель для туалетной бумагиМатериал: металлГабариты, мм: 260x145x125Полочка для телефона: НетПоверхность: глянцевая
- Нет в наличииметалл, 165х60х95 ммТип: держатель для туалетной бумагиМатериал: металлГабариты, мм: 165х60х95Полочка для телефона: НетПоверхность: глянцевая
- Нет в наличииметаллТип: держатель для туалетной бумагиМатериал: металлПолочка для телефона: НетПоверхность: глянцевая
- Нет в наличииметалл, 150х80х90 ммТип: держатель для туалетной бумагиМатериал: металлГабариты, мм: 150х80х90Полочка для телефона: НетПоверхность: глянцевая
- Нет в наличииметалл, 147х132х40 ммТип: держатель для туалетной бумагиМатериал: металлГабариты, мм: 147х132х40Полочка для телефона: НетПоверхность: глянцевая
- Нет в наличииметаллТип: держатель для туалетной бумагиМатериал: металлПолочка для телефона: НетПоверхность: глянцевая
- Нет в наличииметалл, 235x160x130 ммТип: держатель для туалетной бумагиМатериал: металлГабариты, мм: 235x160x130Полочка для телефона: НетПоверхность: глянцевая
- Нет в наличииметалл, 133x156x52 ммТип: держатель для туалетной бумагиМатериал: металлГабариты, мм: 133x156x52Полочка для телефона: НетПоверхность: глянцевая
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить держатели для туалетной бумаги в городе Ярославль по цене от 230 до 2310 рублей. В наличии более 20 наименований. Держатели для туалетной бумаги можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.