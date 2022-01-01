Дизельные тепловые пушки применяются для обогрева, просушки, вентиляции промышленных, производственных и других помещений. За счет сгорания топлива конструкция создает теплый поток воздуха. Устройство отличается мобильностью, высокой производительностью и малым энергопотреблением: сеть нужна только для работы вентилятора.

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