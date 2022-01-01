В каталоге представлены пильные диски, которые подходят для твердых и мягких пород древесины. Работа происходит с помощью циркулярной пилы, диски делают идеально чистые резы, зубья оснастки оснащены твердосплавными напайками, имеют специальную заточку для качественной распиловки заготовок. Сабельные пилки для лобзиков позволяют делать равномерный распил древесины, металла. Есть варианты с разведенными фрезерованными зубьями, шаг зависит от модели.

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