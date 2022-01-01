Скобы и гвозди для пневмостеплеров являются основным рабочим материалом, который предназначен для соединения различных поверхностей. Они отличаются компактными размерами и надежностью крепления. Скобы и гвозди можно применять в разных областях: сборка мебели, крепление обшивки, сеток против насекомых и многого другого.

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