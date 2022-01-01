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Комплектующие для пневмоинструмента

Для пневмозубил

Найдено: 1 товар
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  • Набор пневмозубил Sumake ST-2004/H (5 шт.)
    Нет в наличии
    5.0
    Набор пневмозубил Sumake ST-2004/H (5 шт.)
    набор, 10.1 мм, 0.7 кг
    Тип хвостовика: шестигранный
    Форма наконечника: набор
    Размер шестигранника, мм: 10.1
    Устройство шестигранника: с юбкой
    Вес, кг: 0.7
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить для пневмозубил в городе Ярославль по цене от 2117 до 2117 рублей. В наличии более 1 наименования. Для пневмозубил можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.