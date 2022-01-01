Аксессуары и дополнительные приспособления для уровней и нивелиров обеспечивают получение качественных данных при измерениях. Они предназначены для создания лучшего крепления, которое и позволяет увеличить точность показателей. Существует большое количество аксессуаров, которые облегчат работу в комплекте с основным устройством.

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