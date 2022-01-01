Печи для бани на дровах

В этом разделе представлен большой выбор дровяных печей комбинированного типа: огонь в них можно разводить и углем, и поленьями. Отличаются простым монтажом, возможностью установки бака, а кожух имеет циркуляционные отверстия, благодаря чему вода испаряется быстрее, выделяется больше пара и баня нагревается равномерно.

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