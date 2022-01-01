В этом разделе каталога интернет-магазина «Бигам» представлен широкий выбор двигателей для мотоблоков. Вы можете подобрать модели для машин с любой производительностью (от 4 до 20 л.с.). Приобрести ДВС (новый или на замену старому) можно для работы возле частного дома, на дачном, сельскохозяйственном или садовом участке.

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