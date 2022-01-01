Электрический рубанок – это привычный всем мастерам инструмент для обработки древесины и заготовок из дерева, но оснащенный электродвигателем. С помощью рубанка можно снять лишний слой с изделия, уменьшить заготовку, сделать гладкой поверхность, убрать занозы и шероховатости.

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