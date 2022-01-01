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Инструменты для поврежденного крепежа

Экстракторы для сломанных болтов

Найдено: 15 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить экстракторы для сломанных болтов в городе Ярославль по цене от 480 до 3895 рублей. В наличии более 15 наименований. Экстракторы для сломанных болтов можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Набор экстракторов для винтов Jonnesway AG010048 (1/8"-3/4")
1 220 ₽
Набор экстракторов для винтов Jonnesway AG010048 (1/8"-3/4")
Набор экстракторов для винтов Fit 36453,
480 ₽
Набор экстракторов для винтов Fit 36453,
Набор экстракторов для винтов Fit 36436,
830 ₽
Набор экстракторов для винтов Fit 36436,
Набор экстракторов для винтов Jonnesway AG010049 (5/64"-19/64")
990 ₽
Набор экстракторов для винтов Jonnesway AG010049 (5/64"-19/64")
Набор экстракторов поврежденных болтов 1-5 мм Stanley STA57000-QZ, 5 шт.
980 ₽
Набор экстракторов поврежденных болтов 1-5 мм Stanley STA57000-QZ, 5 шт.
Набор экстракторов для винтов Jonnesway AG010110,
2 120 ₽
Набор экстракторов для винтов Jonnesway AG010110,
Набор экстракторов для поврежденных болтов Rennsteig RE-4709023, 8 предметов
3 820 ₽
Набор экстракторов для поврежденных болтов Rennsteig RE-4709023, 8 предметов
Набор экстракторов для извлечения винтов Rennsteig RE-4719003, 5 предметов
3 895 ₽
Набор экстракторов для извлечения винтов Rennsteig RE-4719003, 5 предметов
Набор экстракторов для винтов Rennsteig RE-4709003, 5 предметов
1 155 ₽
Набор экстракторов для винтов Rennsteig RE-4709003, 5 предметов
Набор усиленных экстракторов для винтов Курс 36454, HSS, 5 предметов
1 055 ₽
Набор усиленных экстракторов для винтов Курс 36454, HSS, 5 предметов