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В этой категории товаров представлены электрические мойки высокого давления. В наличии модели для бытового и профессионального пользования. Аппараты работают под давлением от 7 до 253 бар и обладают производительностью от 210 до 1000 литров в час. В “Бигам” оборудование для чистки можно купить с доставкой в любой город.