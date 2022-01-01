Электрические кусторезы
Найдено: 22 товара
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- 6 800 ₽220 ВТип двигателя: сетевойВес, кг: 3.8Мощность, Вт: 750Напряжение сети, В: 220
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- 13 790 ₽220 ВТип двигателя: сетевойВес, кг: 3Мощность, Вт: 400Напряжение сети, В: 220
- 10 300 ₽10 790 ₽220 ВТип двигателя: сетевойВес, кг: 3Мощность, Вт: 400Напряжение сети, В: 220
- -490 ₽
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- 9 990 ₽10 200 ₽220 ВТип двигателя: сетевойВес, кг: 3.5Мощность, Вт: 700Напряжение сети, В: 220
- -210 ₽
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- 16 299 ₽16 840 ₽220 ВТип двигателя: сетевойВес, кг: 4.2Мощность, Вт: 670Напряжение сети, В: 220
- -541 ₽
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- 15 990 ₽220 ВТип двигателя: сетевойВес, кг: 3.1Мощность, Вт: 460Напряжение сети, В: 220
- 11 299 ₽12 990 ₽220 ВВес, кг: 3.6Мощность, Вт: 550Напряжение сети, В: 220
- -1 691 ₽
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- 14 990 ₽220 ВТип двигателя: сетевойВес, кг: 3Мощность, Вт: 630Напряжение сети, В: 220
- 10 990 ₽220 ВТип двигателя: сетевойВес, кг: 3.2Мощность, Вт: 440Напряжение сети, В: 220
- 25 990 ₽220 ВТип двигателя: сетевойВес, кг: 4.2Мощность, Вт: 650Напряжение сети, В: 220
- 12 390 ₽220 ВТип двигателя: сетевойВес, кг: 3.6Мощность, Вт: 550Напряжение сети, В: 220
- Нет в наличии220 ВТип двигателя: сетевойВес, кг: 4.2Мощность, Вт: 700Напряжение сети, В: 220
- Нет в наличии220 ВТип двигателя: сетевойВес, кг: 3.1Мощность, Вт: 500Напряжение сети, В: 220
- Нет в наличии220 ВТип двигателя: сетевойВес, кг: 2.6Мощность, Вт: 420Напряжение сети, В: 220
- Нет в наличии220 ВТип двигателя: сетевойВес, кг: 3.1Мощность, Вт: 460Напряжение сети, В: 220
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить электрические кусторезы в городе Ярославль по цене от 4700 до 25990 рублей. В наличии более 22 наименований. Электрические кусторезы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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