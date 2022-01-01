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Кусторезы

Электрические кусторезы

Найдено: 22 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить электрические кусторезы в городе Ярославль по цене от 4700 до 25990 рублей. В наличии более 22 наименований. Электрические кусторезы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Садовый триммер PATRIOT PT 500 для ухода за дачей
3 358 ₽
Садовый триммер PATRIOT PT 500 для ухода за дачей
Электрический кусторез садовый STIHL HSE 52 48180113507
15 990 ₽
Электрический кусторез садовый STIHL HSE 52 48180113507
Садовые ножницы-кусторезы BOSCH ISIO 3 0.600.833.105
12 640 ₽
Садовые ножницы-кусторезы BOSCH ISIO 3 0.600.833.105
Электрический кусторез Champion HTE610R, 750 Вт
6 800 ₽
Электрический кусторез Champion HTE610R, 750 Вт
Электрический кусторез Makita UH 5261, 52 см
13 790 ₽
Электрический кусторез Makita UH 5261, 52 см
Ножницы-кусторез AL-KO GS 7.2 Li Multi Cutter 113371
6 990 ₽
Ножницы-кусторез AL-KO GS 7.2 Li Multi Cutter 113371
Аккумуляторные садовые ножницы-кусторезы Greenworks 2903307
4 490 ₽
Аккумуляторные садовые ножницы-кусторезы Greenworks 2903307
Электрический кусторез для дачи Makita UH4570, 550 Вт
11 299 ₽
Электрический кусторез для дачи Makita UH4570, 550 Вт
Электрический кусторез AL-KO HT 440 Basic Cut 112679, 440 Вт
10 990 ₽
Электрический кусторез AL-KO HT 440 Basic Cut 112679, 440 Вт
Электрический кусторез Stihl НSЕ 81, 600 мм/24" 48120113530
25 990 ₽
Электрический кусторез Stihl НSЕ 81, 600 мм/24" 48120113530
Кусторез электрический Greenworks GHT7068 2201407
9 990 ₽
Кусторез электрический Greenworks GHT7068 2201407
Кусторез электрический STIHL HSE 42 48180113506
14 990 ₽
Кусторез электрический STIHL HSE 42 48180113506
Кусторез электрический Makita UH5580, длина ножа 550 мм
16 299 ₽
Кусторез электрический Makita UH5580, длина ножа 550 мм
Электрический кусторез Champion HTE550
4 700 ₽
Электрический кусторез Champion HTE550
Электрический кусторез Echo HC-560
7 930 ₽
Электрический кусторез Echo HC-560
Сетевой электрокусторез BOSCH AHS 45-16
7 030 ₽
Сетевой электрокусторез BOSCH AHS 45-16
Ножницы-кусторез BOSCH ASB 10.8 Li Set 0.600.856.301
7 463 ₽
Ножницы-кусторез BOSCH ASB 10.8 Li Set 0.600.856.301
Ножницы-кусторез BLACK+DECKER GSL200-QW, аккумулятор 1.1 Ач
2 999 ₽
Ножницы-кусторез BLACK+DECKER GSL200-QW, аккумулятор 1.1 Ач
Электрический кусторез Bosch AHS 50-16
8 350 ₽
Электрический кусторез Bosch AHS 50-16
Электрический кусторез Stihl HSE 42
7 710 ₽
Электрический кусторез Stihl HSE 42
Кусторез электрический STIHL HSE 52
10 990 ₽
Кусторез электрический STIHL HSE 52
Электрический кусторез от сети STIGA SHT 500, 500 Вт
10 690 ₽
Электрический кусторез от сети STIGA SHT 500, 500 Вт
Электрический кусторез STIGA SHT 700 256070002/12, 700 Вт
22 490 ₽
Электрический кусторез STIGA SHT 700 256070002/12, 700 Вт
Ножницы-кусторезы для травы GARDENA ClassicCut Li 09855-20.000.00
7 860 ₽
Ножницы-кусторезы для травы GARDENA ClassicCut Li 09855-20.000.00
Ножницы-кусторезы Greenworks G7.2HS 1600107 с ЗУ
4 990 ₽
Ножницы-кусторезы Greenworks G7.2HS 1600107 с ЗУ
Аккумуляторные ножницы с телескопической ручкой Greenworks G3.6GS 1600207
4 899 ₽
Аккумуляторные ножницы с телескопической ручкой Greenworks G3.6GS 1600207