Электрические кусторезы

Кусторез электрический – это садовый ручной инструмент, который используют для ухода за декоративной растительностью – спиливания веток кустарников. Работает от сети. Применяется для ухода за декоративными насаждениями на приусадебных дачных участках. Данный инструмент будет полезен для подпиливания ветвей кустарников и низких деревьев, может быть использован для создания живой изгороди или зеленой скульптуры.

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