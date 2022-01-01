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Электрические водонагреватели

Наливные водонагреватели

Найдено: 9 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить наливные водонагреватели в городе Ярославль по цене от 2600 до 12660 рублей. В наличии более 9 наименований. Наливные водонагреватели можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Электрический водонагреватель наливной ЭЛВИН ЭВБО-20-1, с ТЭНом 1,25 кВт, объем бака 20л, температура 60°C
3 970 ₽
Электрический водонагреватель наливной ЭЛВИН ЭВБО-20-1, с ТЭНом 1,25 кВт, объем бака 20л, температура 60°C
Электрический водонагреватель наливной ЭЛВИН ЭВБО-20/1.25-2 с душем, 1,25 кВт, объем бака 20 литров, для дачи
12 660 ₽
Электрический водонагреватель наливной ЭЛВИН ЭВБО-20/1.25-2 с душем, 1,25 кВт, объем бака 20 литров, для дачи
Садовый электрический наливной водонагреватель ЭЛВИН ЭВБО-20/1.25-1, широкий, 1,25 кВт, для мытья посуды на даче без водопровода, объем бака 20 литров
5 480 ₽
Садовый электрический наливной водонагреватель ЭЛВИН ЭВБО-20/1.25-1, широкий, 1,25 кВт, для мытья посуды на даче без водопровода, объем бака 20 литров
Садовый наливной умывальник без подогрева ВИХРЬ Люкс 74/4/5, нержавеющая встраиваемая мойка, для дачи, бак 20 л
2 600 ₽
Садовый наливной умывальник без подогрева ВИХРЬ Люкс 74/4/5, нержавеющая встраиваемая мойка, для дачи, бак 20 л
Водонагреватель садовый наливной с электрическим подогревом ВИХРЬ Люкс 74/4/1, нержавеющая мойка, 1,3 кВт, для дачи, бак 17 л, малые габариты
2 730 ₽
Водонагреватель садовый наливной с электрическим подогревом ВИХРЬ Люкс 74/4/1, нержавеющая мойка, 1,3 кВт, для дачи, бак 17 л, малые габариты
Садовый умывальник с электрическим наливным водонагревателем ВИХРЬ Люкс 74/4/2, нержавеющая мойка, цвет медь, мощность 1,3 кВт, для дачи, бак 20 л, напольный
2 820 ₽
Садовый умывальник с электрическим наливным водонагревателем ВИХРЬ Люкс 74/4/2, нержавеющая мойка, цвет медь, мощность 1,3 кВт, для дачи, бак 20 л, напольный
Садовый умывальник с электрическим наливным водонагревателем ВИХРЬ Люкс 74/4/3, нержавеющая мойка, цвет серебро, мощность 1,3 кВт, для дачи, бак 20 л
2 820 ₽
Садовый умывальник с электрическим наливным водонагревателем ВИХРЬ Люкс 74/4/3, нержавеющая мойка, цвет серебро, мощность 1,3 кВт, для дачи, бак 20 л
Садовый умывальник с электрическим наливным водонагревателем ВИХРЬ Люкс 74/4/4, пластиковая мойка, мощность 1,3 кВт, для дачи, напольный
2 620 ₽
Садовый умывальник с электрическим наливным водонагревателем ВИХРЬ Люкс 74/4/4, пластиковая мойка, мощность 1,3 кВт, для дачи, напольный
Душ для дачи с наливным водонагревателем Вихрь Д-135-П 74/4/12, бак 135 л, без водопроводв
11 090 ₽
Душ для дачи с наливным водонагревателем Вихрь Д-135-П 74/4/12, бак 135 л, без водопроводв