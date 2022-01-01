Наливные водонагреватели

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Наливной водонагреватель – это оборудование, которое будет полезно для нагревания воды в местах, где нет водоснабжения, но есть доступ к электричеству. Наливные электрические водонагреватели наполняются вручную из ведра, бутылки или другой емкости с чистой водой. Нагревание происходит за счет ТЭНов. Работает техника от электросети. Данный вид водонагревателей подходит для дачи и позволяет экономить энергию за счет теплоизоляционного слоя в баке. Благодаря этому температура нагретой воды снижается медленнее.