Перфоратор - это инструмент с ударным механизмом и функцией сверления. Используется в строительстве для работы с бетоном, кирпичом и камнем. Может применяться в быту. Питание получает сетевое или аккумуляторное, цена автономных моделей выше.

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