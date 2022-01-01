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Полотенцесушители

Электрические полотенцесушители

Найдено: 2 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить электрические полотенцесушители в городе Ярославль по цене от 14990 до 20290 рублей. В наличии более 2 наименований. Электрические полотенцесушители можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Полотенцесушитель Металлоизделия для ванной (500x700 мм, хром)
3 490 ₽
Полотенцесушитель Металлоизделия для ванной (500x700 мм, хром)
М-образный полотенцесушитель Металлоизделия (500x400 мм)
2 470 ₽
М-образный полотенцесушитель Металлоизделия (500x400 мм)
М-образный полотенцесушитель Металлоизделия (500x400 мм с полотенцедержателем)
3 670 ₽
М-образный полотенцесушитель Металлоизделия (500x400 мм с полотенцедержателем)
М-образный полотенцесушитель Металлоизделия (500x500 мм с полкой для полотенец)
4 020 ₽
М-образный полотенцесушитель Металлоизделия (500x500 мм с полкой для полотенец)
М-образный полотенцесушитель (500x600 мм, с полкой для полотенец)
5 350 ₽
М-образный полотенцесушитель (500x600 мм, с полкой для полотенец)
Полотенцесушитель для ванной (500x600 мм, m-образный тип, хром)
3 150 ₽
Полотенцесушитель для ванной (500x600 мм, m-образный тип, хром)
М-образный полотенцесушитель Металлоизделия (600x400 мм)
2 470 ₽
М-образный полотенцесушитель Металлоизделия (600x400 мм)
П-образный полотенцесушитель Металлоизделия (габариты 320x600 мм)
1 850 ₽
П-образный полотенцесушитель Металлоизделия (габариты 320x600 мм)
П-образный полотенцесушитель Металлоизделия (320x700 мм, стальной, с подключением к трубе)
2 030 ₽
П-образный полотенцесушитель Металлоизделия (320x700 мм, стальной, с подключением к трубе)
Полотенцесушитель Омега (500x600 мм), тип лесенка, для душевой кабины
7 670 ₽
Полотенцесушитель Омега (500x600 мм), тип лесенка, для душевой кабины
Полотенцесушитель Октава (500x600 мм, нержавеющая сталь, тип лесенка)
8 890 ₽
Полотенцесушитель Октава (500x600 мм, нержавеющая сталь, тип лесенка)
Вертикальный полотенцесушитель Омега (ширина 500 мм, высота 800 мм, тип лесенка, хром)
10 200 ₽
Вертикальный полотенцесушитель Омега (ширина 500 мм, высота 800 мм, тип лесенка, хром)
Полотенцесушитель Металлоизделия Арфа Плюс (500x600 мм) с подключением к отопительной системе, e-образный
6 140 ₽
Полотенцесушитель Металлоизделия Арфа Плюс (500x600 мм) с подключением к отопительной системе, e-образный
Полотенцесушитель Омега (500x800 мм, хром, в ванну, простая установка)
10 450 ₽
Полотенцесушитель Омега (500x800 мм, хром, в ванну, простая установка)
Полотенцесушитель Металлоизделия Вега (500x600 мм, лесенка, хром, для ванной)
9 230 ₽
Полотенцесушитель Металлоизделия Вега (500x600 мм, лесенка, хром, для ванной)
Водяной полотенцесушитель Металлоизделия Омега (600x800 мм, тип лесенка, для душевой)
10 350 ₽
Водяной полотенцесушитель Металлоизделия Омега (600x800 мм, тип лесенка, для душевой)
Электрический полотенцесушитель ATLANTIC CH 300W, мощность 300 Вт с терморегулятором, с подключением в розетку, быстрая установка
20 290 ₽
Электрический полотенцесушитель ATLANTIC CH 300W, мощность 300 Вт с терморегулятором, с подключением в розетку, быстрая установка
Полотенцесушитель Металлоизделия Арфа Плюс (габариты 500x500 мм, хром)
5 880 ₽
Полотенцесушитель Металлоизделия Арфа Плюс (габариты 500x500 мм, хром)
Полотенцесушитель водяной Металлоизделия (500x850 мм, тип лесенка, хром, Россия)
14 750 ₽
Полотенцесушитель водяной Металлоизделия (500x850 мм, тип лесенка, хром, Россия)
Полотенцесушитель п-образный 320*500, хром
876 ₽
Полотенцесушитель п-образный 320*500, хром
Полотенцесушитель Кимры ВЕГА 600*1000 для ванной и душевой, хром
7 523 ₽
Полотенцесушитель Кимры ВЕГА 600*1000 для ванной и душевой, хром
Полотенцесушитель Металлоизделия с подключением к горячей воде(500x600 мм, лесенка, хром, для ванной и душа)
9 558 ₽
Полотенцесушитель Металлоизделия с подключением к горячей воде(500x600 мм, лесенка, хром, для ванной и душа)
Полотенцесушитель Вега г. Кимры, 450x650, тип лесенка, с нижним подключением
5 568 ₽
Полотенцесушитель Вега г. Кимры, 450x650, тип лесенка, с нижним подключением
Полотенцесушитель электрический ATLANTIC NW 300W, мощность 300 Вт с терморегулятором, подключение в розетку
14 990 ₽
Полотенцесушитель электрический ATLANTIC NW 300W, мощность 300 Вт с терморегулятором, подключение в розетку