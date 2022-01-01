В этой категории размещены бытовые электрические полотенцесушители для ванных и душевых. Можно выбрать идеальный по форме змеевика (лесенка, м-образный, u-образный или п-образный), мощности, способу и направлению подключения (правый тэн или левый), типу нагревателя и особенностям (с терморегулятором или индикатором).

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