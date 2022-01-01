Электрические тепловые пушки позволяют контролировать и обеспечивать необходимый уровень температуры в помещениях, складах и рабочих цехах, где есть доступ к электричеству. Агрегаты беспрепятственно транспортируются с места на место, могут использоваться для быстрого просушивания помещений различного назначения.

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